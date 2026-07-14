Pontevedra CF
Marcos Bravo aterriza en Pasarón para elevar la competencia en las bandas
La entidad granate suma un atacante rápido, con buen uno contra uno y que viene de marcar tres goles y repartir dos asistencias
El Pontevedra CF refuerza sus bandas con la incorporación de Marcos Bravo, extremo de 26 años que llega a Pasarón procedente del Club Marino de Luanco. El atacante puede desenvolverse tanto por la derecha como por la izquierda y aportará velocidad, movilidad y capacidad de desborde al frente ofensivo granate.
Bravo disputó esta temporada 31 partidos oficiales, 30 de ellos en el grupo 1 de Segunda Federación y uno en la Copa Federación. En total, acumuló 1.942 minutos, anotó tres goles y repartió dos asistencias. También vio cinco tarjetas amarillas, un dato curioso al tratarse de un extremo.
Diestro y con 1,80 metros de altura, el nuevo jugador del Pontevedra destaca por su verticalidad y por su facilidad para encarar en situaciones de uno contra uno. El club presenta su fichaje bajo el mensaje «la banda derecha suma verticalidad», aunque su polivalencia le permite ocupar los dos costados del ataque.
La entidad granate considera que su intensidad y su trabajo sin balón pueden ofrecer nuevas alternativas al equipo. Durante su etapa en el Marino de Luanco fue una de las principales referencias ofensivas del conjunto asturiano y participó con regularidad en la categoría.
Con su llegada, el Pontevedra CF continúa configurando la plantilla para la temporada 2026/27 y eleva la competencia en las posiciones de extremo.
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