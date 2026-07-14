Lydia Pérez conquista un bronce internacional y afianza su camino hacia Los Ángeles 2028

La adaptación de Lydia Pérez a la categoría de -57 kilos continúa dando resultados. La luchadora pontevedresa conquistó la medalla de bronce en el Gran Premio de España, disputado este fin de semana en Madrid con representantes de 43 países.

La competición reunió a algunas de las principales figuras internacionales y sirvió como selectivo para los Juegos del Mediterráneo, una cita para la que Pérez ya había obtenido su clasificación en febrero tras imponerse en la Copa de la Reina.

La deportista de Pontevedra comenzó el torneo ante la ecuatoriana Luisa Valverde Melendres, medallista mundial y olímpica. Pérez cayó frente a una rival que alcanzó posteriormente la final, lo que le permitió acceder a la repesca y mantener sus opciones de podio.

La lerezana se rehízo de la derrota inicial y superó a la noruega Iben Tippie Tijmons Lekhal y a la estadounidense Sophia María Mirabella para asegurarse el tercer puesto.

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El resultado refuerza su progresión en el peso en el que aspira a competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Pérez continúa concentrada con la selección española en el CAR de Madrid para preparar los Juegos del Mediterráneo, que comenzarán el 21 de agosto en Taranto, Italia.