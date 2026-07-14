Elena González, elegida mejor guardameta de la temporada por la Futsal RFEF

Elena González ha sido elegida por la Futsal RFEF como la mejor guardameta de la temporada en la máxima categoría del fútbol sala femenino español. La portera del Poio Pescamar fue una figura clave para Luis López-Tulla durante el transcurso del curso, afianzándose bajo los palos de A Seca y superando la barrera de los cien partidos con la elástica rojilla.

González alcanzó el centenario como jugadora del Poio Pescamar tras disputar 86 encuentros de Liga, ocho de la Copa de la Reina, tres de la Supercopa de España y siete de la Copa Galicia.

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Todos estos méritos llevaron al conjunto conservero a renovar a la guardameta internacional segoviana, que ha firmado para las dos próximas temporadas, hasta 2028. Por el momento, seguirá compartiendo la portería con su fiel compañera Yanira Guizán, también renovada hasta 2028.