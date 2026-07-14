Daniela Suárez vuelve a reinar en España con una rutina sobresaliente

Daniela Suárez volvió a subir a lo más alto del podio al conquistar el oro júnior tras imponerse en el solo libre del Campeonato de España de natación artística de Sabadell. La deportista del CN Galaico Pontevedra obtuvo 256,5100 puntos en esa prueba y cerró el torneo con 492,8933 entre las rutinas técnica y libre. Su compañero de club Iván González completó el éxito pontevedrés con el bronce masculino. La entidad lerezana finalizó séptima en la clasificación júnior por equipos, mientras que en la categoría alevín terminó en la decimotercera posición.