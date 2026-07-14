Caras nuevas en el arranque de la pretemporada granate

El Pontevedra CF 2026-2027 echará a andar sobre el césped este miércoles con su primer entrenamiento de pretemporada en el campo Manolo Barreiro II. La sesión marcará el inicio real del nuevo proyecto granate, después de que la plantilla pusiese fin este lunes a sus vacaciones con los habituales reconocimientos médicos en el Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez.

El técnico lerezano, Rubén Domínguez, comenzará a trabajar con un grupo todavía incompleto, profundamente renovado y con, por el momento, siete incorporaciones ya confirmadas. El entrenador ourensano, que afronta su segunda temporada en el banquillo de Pasarón, tendrá como primera tarea medir el estado físico de sus jugadores, integrar a los recién llegados y sentar las bases de un equipo llamado a consolidarse en Primera Federación, sin renunciar a competir en la zona alta como sucedió el pasado curso.

La continuidad del entrenador y de su segundo, Adrián Abalo, ofrece una línea de trabajo continuista, aunque el escenario será distinto por el volumen de cambios en la plantilla. Ambos deberán acelerar la adaptación del bloque durante una pretemporada en la que cada sesión tendrá peso para definir mecanismos, jerarquías y necesidades todavía pendientes. El mercado de fichajes del Pontevedra CF se prevé intenso durante las próximas semanas para terminar de cerrar el equipo granate.

El cuadro lerezano se ha reforzado en todas las líneas. Iker Galindo suple la baja de Edu Sousa bajo palos; Adri Argos ocupará el lateral derecho; Jerin Ramos e Iker Ivorra aumentarán las opciones en la medular; e Ilias Charid, Iñaki Elejalde y Domingo Mba se sumarán al frente ofensivo. Todos ellos vivirán este miércoles su primer contacto con la metodología del cuerpo técnico y con un vestuario que todavía debe terminar de perfilarse de cara al inicio del curso.

El club también ha asegurado la continuidad de buena parte de la estructura que sostuvo al equipo durante la última temporada. Raúl Marqueta, Adrián Expósito, Ander Vidorreta, Yelko Pino y Álex Compa todavía tienen contrato, mientras que Tiago Rodríguez, Álex González, Juanra Gómez, Álvaro Pérez y Alberto Gil renovaron su vinculación. El capitán iniciará así su undécima temporada consecutiva en el primer equipo, una permanencia que aporta experiencia y estabilidad en medio de una transformación amplia.

La renovación del grupo se explica también por la larga lista de bajas. Edu Sousa, Benjamín Garay, Alain Ribeiro, Miguel Cuesta, Antonio Montoro, Miki Bosch, Víctor Eimil y Facu Ballardo no continuarán vistiendo la camiseta granate en Pasarón. Tampoco lo harán João Resende, Diego Gómez, Luisao Macías y Rubén López, que llegaron cedidos al equipo y regresan ahora a sus clubes de origen.

Con 16 futbolistas confirmados, la dirección deportiva mantiene abiertos varios frentes para completar la plantilla antes de que el balón eche a rodar el 30 de agosto ante el Avilés. La previsión es que jugadores de las categorías inferiores ayuden a cubrir las necesidades de estas primeras jornadas y permitan a Rubén Domínguez desarrollar el trabajo con un número suficiente de efectivos.

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La primera sesión en el Manolo Barreiro II servirá, por tanto, como punto de partida de una preparación decisiva. Más allá de la carga física, el cuerpo técnico deberá ensamblar piezas, repartir roles y detectar carencias. El nuevo Pontevedra CF empieza a tomar forma, con margen todavía para más fichajes y con la prioridad inmediata de convertir un grupo en construcción en un equipo competitivo desde las primeras semanas.