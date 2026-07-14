Brais Abelenda deja el Pontevedra y se une al Avilés de Yago Iglesias

Brais Abelenda jugará la próxima temporada en el Real Avilés Industrial y pone así fin a su segunda etapa en el Pontevedra CF. El conjunto asturiano anunció este lunes el fichaje del atacante de Val do Dubra, que volverá a trabajar con Yago Iglesias, su entrenador en Pasarón durante la campaña 2024/25.

La incorporación fue comunicada por el Real Avilés antes de que el club granate informase oficialmente de la salida del jugador. Su marcha resolvía la última incógnita pendiente entre los futbolistas que finalizaron contrato el pasado 30 de junio y cierra definitivamente el capítulo de posibles renovaciones del Pontevedra.

Abelenda abandona Pasarón después de una temporada y media en su segunda etapa como granate. Durante el último curso disputó 32 encuentros de liga, 22 de ellos como titular, acumuló 1.967 minutos y anotó cuatro goles.

El atacante comenzó la campaña como una pieza habitual en el once, pero perdió protagonismo en el tramo decisivo. Unos problemas físicos sufridos a mitad de temporada dificultaron que recuperase su mejor versión y acabaron apartándolo de una alineación en la que inicialmente parecía indiscutible.

Su primera etapa en el Pontevedra comenzó en el curso 2021/22 y se prolongó durante dos temporadas, con un ascenso a Primera Federación y un posterior descenso. Tras jugar en la Ponferradina, regresó al equipo granate en el mercado invernal de la temporada 2024/25 para contribuir a un nuevo ascenso.

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En el Real Avilés, Abelenda coincidirá también con Samu Mayo, compañero suyo en aquella plantilla. Su salida implica que todos los futbolistas que se incorporen desde ahora al primer equipo del Pontevedra serán fichajes procedentes de otros clubes.