Adrián Expósito deja el Pontevedra y agrava los problemas en defensa

El Pontevedra CF tendrá que reconstruir por completo el lateral izquierdo. Adrián Expósito ha alcanzado un acuerdo con el club para poner fin a su etapa en Pasarón y unirse al CE Europa, pese a que su contrato se extendía hasta junio de 2027. Su salida se une a la de Miguel Cuesta, titular habitual en esa demarcación, y deja al conjunto granate sin ninguno de los dos futbolistas que ocuparon la posición durante la última temporada.

A día de hoy, Rubén Domínguez dispone únicamente de tres defensores con ficha del primer equipo más el comodín de Ander Vidorreta. Álvaro Pérez y Juanra, que sumaron 12 y 8 partidos respectivamente el curso pasado a causa de las lesiones y la falta de protagonismo. El fichaje de Adrián Argos, procedente del Rayo Cantabria, mejora un poco la situación cubriendo el lateral derecho, pero todavía quedan muchos huecos por cubrir en la zaga.

Expósito se convierte en la décima baja del Pontevedra en el mercado de fichajes, sin contabilizar a los jugadores que regresaron a sus clubes tras finalizar sus cesiones. La cifra contrasta con las siete incorporaciones realizadas hasta el momento y acentúa la necesidad de reforzar una defensa que ha perdido numerosos efectivos.

El lateral balear, de 24 años, cierra su etapa como granate después de participar en 14 encuentros oficiales. Disputó 12 partidos en Primera Federación y dos en la Copa del Rey, acumulando 650 minutos y una titularidad. Su balance incluye un gol y una tarjeta amarilla.

Ese único tanto dejó, sin embargo, una de las imágenes más recordadas de su paso por la entidad granate. Expósito firmó un golazo ante el Bilbao Athletic en la jornada 36, cuando apenas llevaba unos minutos sobre el terreno de juego.

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La entidad lerezana agradeció públicamente su «trabajo, compromiso y profesionalidad» durante la temporada. La salida de Adrián Expósito obliga ahora a la dirección deportiva a acelerar la búsqueda de laterales izquierdos para cubrir una de las zonas más debilitadas de la plantilla.