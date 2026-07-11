«El Poio Pescamar se ha convertido en mi segunda casa»

Èlia Gullí afronta uno de los momentos más delicados de su carrera deportiva. La jugadora del Poio Pescamar acaba de renovar su vinculación con el club rojillo por dos temporadas más después de haber sido operada el pasado 22 de junio del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión sufrida en la semifinal por el título de liga. El percance llegó tras una temporada de crecimiento, con protagonismo en el equipo y debut con la selección española absoluta. Ahora, la catalana centra todos sus esfuerzos en recuperarse bien, sin prisas, con el deseo intacto de volver a sentirse jugadora en A Seca.

Renueva en un momento muy especial, poco después de sufrir una lesión importante. ¿Qué significa para usted que el club apueste por usted en este momento?

Estoy muy contenta. Aquí estoy muy a gusto, se trabaja muy bien desde el primer día y el proyecto a dos años me gustaba mucho. Estoy muy feliz por la decisión tomada.

La lesión llegó en la semifinal por el título de liga. ¿Cómo vivió aquel momento?

Fue como un jarro de agua fría. En ese momento no acabas de ser consciente. Yo sabía que me había hecho algo, pero hasta que no ves los resultados de la resonancia no te haces realmente a la idea de que es una lesión complicada y de larga duración. A partir de ahí ya empecé a asimilarlo. Ahora ya estoy operada y centrada en la recuperación.

¿Había sufrido alguna lesión grave antes?

No. Sí había tenido alguna sobrecarga y la temporada pasada tuve un edema en el tobillo, pero nada que me apartara de la pista tanto tiempo. Es un nuevo reto y ahora solo pienso en volver igual o mejor.

¿Cómo está siendo la recuperación en estos primeros pasos?

Es una lesión de larga duración y cada cuerpo, cada jugadora, reacciona de una forma distinta. No nos hemos marcado un plazo concreto. Sobre todo, el objetivo es recuperarme bien y volver lo más fuerte posible. La temporada que viene va a estar más enfocada a poder recuperarme bien, no tanto a competir al máximo nivel desde el principio..

¿Cómo es ahora su día a día?

Desde los primeros días después de la operación empecé a trabajar con los fisios del club. Hago dos sesiones al día durante la semana. Desde el primer momento estamos trabajando la movilidad, la flexión, la extensió y la activación del cuádriceps. Todo para que mi rodilla vuelva a ser la de antes.

«Me quedo con el orgullo y con la idea de volver a llegar al nivel donde me he quedado». / Rafa Vázquez / FDV

La lesión llegó después de una temporada muy buena, con 11 goles y debut con la selección. ¿Le queda una sensación de orgullo, de rabia o una mezcla de ambas?

Una lesión nunca llega en buen momento, eso lo hablaba también con mis compañeras y con mi familia. Es verdad que me pilla en un momento deportivo y personal muy bueno. Me sentía muy bien físicamente antes de la lesión y sentía que estaba aportando al club. Además, el premio de poder ir con la selección también me motivó mucho. Me quedo sobre todo con una sensación de orgullo y con la idea de afrontarlo de la mejor manera para poder volver a llegar donde me he quedado.

En una lesión larga pesa mucho la parte física, pero también la mental. ¿Cómo está gestionando esa carga emocional?

Es una incógnita, pero tengo muy claro que, como compañera voy a intentar aportar desde fuera todo lo que pueda. Quiero ayudar al grupo desde otra perspectiva. Es una lesión que exige mucha fuerza mental, así que poco a poco me estoy preparando para afrontarla lo mejor posible.

¿Ha recibido consejos de otras jugadoras que hayan pasado por una situación parecida?

Sí. En el momento de la lesión recibí mensajes de muchas compañeras como Anita Luján, que también está saliendo de una lesión. Todos los consejos son bienvenidos, porque es la primera vez que me encuentro en esta situación. También el cuerpo técnico me ha ayudado desde el minuto cero, ofreciéndome la posibilidad de hablar y sentirme acompañada.

Llegó a Poio hace dos años. ¿Qué balance hace de esta etapa?

Estoy muy contenta de estar aquí. Me he adaptado muy bien a la ciudad, al estilo de vida y, sobre todo, al proyecto. Estoy en el club en el que quiero estar. Me centro en los objetivos, que cada año son más importantes, y siento que estamos cada vez más cerca de conseguir esos títulos que deseamos.

¿Siente que ya es uno de los clubes más importantes de su vida?

Este club se ha convertido en mi segunda casa. Con mis compañeras, con la afición y con el staff me siento como en familia. Puedo decir que es el club en el que, a nivel de rendimiento, he dado un paso hacia delante. Es un club con el que me siento muy representada y al que siempre voy a tener mucho cariño.

Esta temporada debutó con la selección española absoluta. ¿Cómo recuerda aquel momento?

Cuando salió la convocatoria fue un momento muy ilusionante. Creo que es un premio al esfuerzo de mucho tiempo, de muchos años atrás, algo que a cualquier jugadora le encantaría recibir. Mi debut fue en Croacia y tengo un recuerdo muy bonito. Fue una convocatoria en la que aprendí muchísimo y me llevo un recuerdo muy gratificante. Ojalá en el futuro se pueda repetir.

A Seca es un pabellón con una afición muy implicada. ¿Cómo imagina su regreso a la pista?

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Ahora mismo lo veo un poco lejos, porque estoy en la primera fase y hace solo dos semanas que me operaron, pero lo deseo con todas mis ganas. Creo que será un momento muy especial e ilusionante para mí. Sentir el cariño de la afición, que siempre nos acompaña y con la que me siento muy arropada, lo hará todavía más especial