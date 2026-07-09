El Pontevedra CF incorpora a Domingo Mba tras sus 9 goles en el CD Coria

El Pontevedra CF refuerza su ataque con la incorporación de Domingo Mba como adelantó FARO, delantero de 26 años que llega a Pasarón para la temporada 2026/27 después de completar una destacada campaña en el CD Coria. El atacante ecuatoguineano aterriza en el conjunto granate con un perfil marcado por la potencia física, la velocidad y la capacidad para romper defensas en acciones de uno contra uno.

Mba se suma al proyecto pontevedrés tras firmar 9 goles y 3 asistencias en Segunda Federación, unos números que lo convirtieron en una de las principales referencias ofensivas del equipo extremeño durante el último curso. Su llegada busca añadir profundidad, movilidad y amenaza en los últimos metros, una zona en la que el Pontevedra CF pretende ganar recursos de cara a la nueva temporada.

El nuevo futbolista granate destaca, además, por su polivalencia en el frente de ataque. Aunque su papel natural está vinculado a las posiciones ofensivas, puede desenvolverse en distintas zonas de ataque, lo que ofrece alternativas para adaptar el dibujo y los planes de partido en función del rival o del contexto competitivo. Esa versatilidad, unida a su capacidad para atacar espacios, encaja en la idea de un equipo que quiere disponer de más variantes en campo contrario.

La incorporación de Domingo Mba al Pontevedra CF supone también la llegada de un jugador en crecimiento, después de una temporada en la que sus registros individuales reforzaron su peso dentro del CD Coria. Su rendimiento en la categoría lo situó como un atacante con capacidad para influir tanto en la finalización como en la generación de ocasiones.

Con este movimiento, el Pontevedra CF añade gol, verticalidad y físico a una parcela ofensiva clave para competir con garantías. Mba iniciará ahora una nueva etapa en Pasarón, donde tratará de trasladar al conjunto granate el impacto que ya mostró en su anterior equipo.