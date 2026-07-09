Fútbol sala
El Poio Pescamar recupera a Laura Uña, una de sus grandes goleadoras
La cántabra vuelve al club rojillo un año después de su salida al Torreblanca Melilla, donde firmó 20 goles y conquistó dos títulos nacionales
Laura Uña vuelve al Poio Pescamar. La jugadora cántabra regresa al club rojillo un año después de su salida al Torreblanca Melilla, equipo con el que esta temporada se proclamó campeona de la Copa de la Reina y de la Supercopa de España.
La futbolista de Cabezón de la Sal, nacida en 1996, retorna así a una pista que conoce a la perfección. Uña jugó tres temporadas en Poio, entre 2022 y 2025, etapa en la que se consolidó como una de las referencias ofensivas del equipo. Con la camiseta rojilla disputó 110 partidos, fue titular en 87 y firmó 68 goles y 23 asistencias. Además, fue la máxima goleadora del conjunto pontevedrés en cada una de sus tres campañas.
Antes de su primera llegada a Poio, Laura Uña había pasado por Camargo, Muriedas, Ribamontán al Mar, Leganés y Ourense Ontime. En su etapa más reciente en Melilla anotó 20 tantos, fue campeona de dos torneos nacionales y subcampeona del playoff liguero ante el Futsi Navalcarnero.
La jugadora también debutó con la selección española en 2023, durante su segunda temporada como futbolista del conjunto poiense.
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