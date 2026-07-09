La élite europea del pentatlón sigue exhibiéndose en el CGTD

El paratriatlón entra en escena en Pontevedra con el inicio de la competición a las 13.45 horas en las instalaciones del CGTD, dentro del programa del Campeonato de Europa sub-17 de pentatlón moderno y de la Paratriathlon World Series que la ciudad acoge durante esta semana. El día concluyó con la entrega de medallas a las 18.00 horas.

La cita amplió el foco deportivo de un evento que ya había situado a Pontevedra en el calendario internacional del pentatlón moderno y que incorporó una disciplina marcada por la exigencia física, la adaptación técnica y la igualdad competitiva. El paratriatlón permitió ver en acción a deportistas especializados en una modalidad que combina resistencia, estrategia y control del esfuerzo al máximo nivel.

La jornada mantuvo además la actividad del Europeo sub-17 masculino. En el grupo A, las pruebas comenzaron a las 9.30 horas con obstáculos en el CGTD, continuaron a las 11.30 con natación en Rías do Sur, siguieron a las 13.00 con esgrima en el Pavillón Universitario y finalizaron a las 16.30 con el laser run.

El grupo B siguió también una intensa agenda competitiva, con esgrima a las 9.30 horas, obstáculos a las 11.30, natación a las 13.00 y laser run a las 16.30.

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De este modo, la Boa Vila vivió una de las jornadas más completas, con varias disciplinas y medallas en juego en una competición que reforzó el protagonismo internacional del municipio dentro del calendario multideportivo.