Edu Sousa deja el Pontevedra: adiós al capitán que hizo historia en Pasarón

Edu Sousa deja el Pontevedra CF y pone fin a una de las etapas más reconocibles de la historia reciente del club granate. El portero pontevedrés, segundo jugador con más partidos oficiales con la camiseta del Pontevedra, emprende una nueva etapa «en busca de nuevos retos», según comunicó la entidad de Pasarón.

La salida del guardameta lerezano supone el adiós de uno de los grandes referentes del vestuario y de la grada. A sus 34 años, Sousa cierra su vínculo con el Pontevedra después de consolidarse como una figura clave dentro y fuera del campo, aunque en la última temporada perdió protagonismo deportivo. Este curso fue suplente y solo participó en seis partidos de Primera Federación y dos de Copa del Rey.

En total, durante la campaña disputó 750 minutos, con ocho goles encajados y dos porterías a cero. En liga jugó seis encuentros, recibió cuatro tantos y dejó su portería imbatida en dos ocasiones. En la Copa del Rey sumó otros dos partidos, con cuatro goles encajados.

Su trayectoria en el Pontevedra CF deja números de peso. Con el primer equipo granate acumuló 252 partidos, en los que encajó 261 goles y firmó 84 porterías a cero, unos registros que explican su lugar en la memoria reciente del club. En el conjunto de su carrera, entre Pontevedra, Talavera, y el filial y primer equipo del Deportivo, alcanza los 310 encuentros, con 103 porterías a cero.

El club despidió al guardameta con un mensaje de reconocimiento: «Marcha uno de los grandes nombres de nuestra historia: segundo jugador con más partidos con el Pontevedra CF, capitán y referente dentro y fuera del campo». La entidad añadió: «Mucha suerte en esta nueva etapa, Edu. Esta es tu casa».

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Sousa llegó al Pontevedra en diferentes etapas y siempre mantuvo una fuerte identificación con Pasarón. Su marcha abre ahora un nuevo escenario en la portería granate y cierra el ciclo de uno de los nombres propios del Pontevedra CF moderno.