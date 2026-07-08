El Pontevedra CF ficha experiencia y polivalencia para el ataque con Iñaki Elejalde

El ataque del Pontevedra CF ya tiene un nuevo refuerzo. Iñaki Elejalde, delantero madrileño de 27 años, jugará esta temporada en el conjunto granate tras cerrar su fichaje procedente del KSC Lokeren, equipo de la Challenger Pro League, la segunda categoría del fútbol belga.

Elejalde llega para reforzar la parcela ofensiva del equipo que dirige Rubén Domínguez. Se trata de un atacante polivalente, capaz de actuar tanto en la punta de ataque como en los dos extremos, una condición que amplía las alternativas del técnico ourensano de cara a la próxima temporada.

Formado en las categorías inferiores del Real Madrid y del Deportivo Alavés, el nuevo jugador granate acumula experiencia en el fútbol español tras pasar por la UD Las Palmas, el Algeciras CF, la AD Mérida y el Antequera CF. En total, suma 117 partidos entre Primera Federación y la ya extinta Segunda División B, en los que marcó 14 goles y repartió una asistencia.

Su mejor temporada fue la 21/22 donde sumó 11 dianas y dio un pase de gol en los 34 encuentros disputados con el filial de la UD Las Palmas en Segunda Federación.

El último curso, Elejalde probó fortuna en Bélgica con el KSC Lokeren, donde disputó 24 partidos y marcó un gol. Ahora regresa a España para sumarse a un Pontevedra que continúa dando pasos en la construcción de su plantilla.

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El futbolista firma por un año con el club lerezano y se convierte en el quinto fichaje del Pontevedra para el nuevo curso en Primera Federación, después de las incorporaciones de Jerín Ramos, Adri Argos, Ilías Charid e Iker Ivorra.