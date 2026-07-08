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El Lérez se prepara para una travesía de récord con más de 300 nadadores en Pontevedra

La IV Travesía a Nado do Lérez se disputará el 9 de agosto en Monte Porreiro, puntuará para la Copa de España, el Circuito Galego y el nuevo Luso-Galaico, y espera reunir a varios cientos de participantes

La presentación de la prueba a orillas del río Lérez.

La presentación de la prueba a orillas del río Lérez. / FdV

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Hugo de Dios

Pontevedra

El río Lérez volverá a convertirse el 9 de agosto en un gran escenario de natación en aguas abiertas con la celebración de la IV Travesía a Nado do Lérez Pontevedra 2026, una prueba que espera reunir a cerca de 300 nadadores en la playa fluvial de Monte Porreiro y que este año da un salto competitivo al incorporarse también al nuevo Circuito Luso-Galaico.

La cita, organizada por el Club Natación Galaico y el Concello de Pontevedra, será además la 15ª etapa de la XI Copa de España de Aguas Abiertas, en categoría Tour 500, y puntuará para el Circuito Galego de Augas Abertas. La organización confía en que la participación pueda incluso superar esa previsión inicial gracias a la llegada de nadadores de Portugal y de otros puntos de España.

La prueba reina constará de 4.000 metros, con dos vueltas a un circuito de 2.000 metros que permitirá seguir la competición desde ambas orillas del Lérez, con pasos por zonas como San Bieito y la Illa das Esculturas. También habrá distancias adaptadas para categorías de base, prueba popular y una categoría inclusiva.

La teniente de alcalde, Eva Vilaverde, destacó que la travesía es «una fiesta del deporte» y subrayó que el Lérez ofrece «un entorno natural espectacular» para una competición que también impulsa el turismo deportivo en Pontevedra.

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Las salidas oficiales comenzarán a las 11.25 horas y las inscripciones permanecerán abiertas en ChampionChip Norte hasta el 30 de julio a las 23.59 horas.

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