Balonmano
La SD Teucro cambia de apellido a Lintel, su nuevo patrocinador
El acuerdo permitirá seguir impulsando el crecimiento deportivo, social y formativo
H. D.
El primer equipo de la SD Teucro compite oficialmente desde el pasado miércoles con una nueva denominación: Teucro Lintel. El cambio responde al acuerdo alcanzado con Lintel, que pasa a ser el patrocinador principal del conjunto pontevedrés.
La entidad azul inicia así una nueva etapa junto a una empresa que se incorpora como aliado estratégico a un club con más de ocho décadas de historia y una fuerte vinculación con Pontevedra y el balonmano gallego.
Agradecen «la confianza depositada por Lintel» y destacan que esta colaboración permitirá seguir impulsando el crecimiento deportivo, social y formativo del club.
El club solicita, además, que los medios utilicen la denominación oficial Teucro Lintel en las informaciones sobre el primer equipo, como reconocimiento al apoyo empresarial al deporte local.
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