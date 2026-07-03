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Balonmano

La SD Teucro cambia de apellido a Lintel, su nuevo patrocinador

El acuerdo permitirá seguir impulsando el crecimiento deportivo, social y formativo

Encuentro entre el Teucro y el Lalín en el pabellón municipal.

Encuentro entre el Teucro y el Lalín en el pabellón municipal. / Rafa Vázquez / FDV

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H. D.

Pontevedra

El primer equipo de la SD Teucro compite oficialmente desde el pasado miércoles con una nueva denominación: Teucro Lintel. El cambio responde al acuerdo alcanzado con Lintel, que pasa a ser el patrocinador principal del conjunto pontevedrés.

La entidad azul inicia así una nueva etapa junto a una empresa que se incorpora como aliado estratégico a un club con más de ocho décadas de historia y una fuerte vinculación con Pontevedra y el balonmano gallego.

Agradecen «la confianza depositada por Lintel» y destacan que esta colaboración permitirá seguir impulsando el crecimiento deportivo, social y formativo del club.

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El club solicita, además, que los medios utilicen la denominación oficial Teucro Lintel en las informaciones sobre el primer equipo, como reconocimiento al apoyo empresarial al deporte local.

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