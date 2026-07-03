La pontevedresa Daniela Suárez firma un Europeo de ensueño con tres platas en Múnich

Daniela Suárez sigue creciendo a pasos firmes en la élite júnior de la natación artística europea. La promesa lerezana acaba de cerrar en Múnich dos días de enorme nivel competitivo con tres medallas de plata en el Campeonato de Europa júnior, una en la rutina técnica individual, otra en dúo y la definitiva formando parte del equipo técnico de la selección española.

La deportista del Galaico Pontevedra abrió su cuenta particular con el segundo puesto en solo técnico femenino, un resultado que confirmó su progresión internacional y la situó entre las grandes especialistas de su generación a nivel continental. Más tarde volvió a subir a subir al podio, pero esta vez con España en la final técnica por equipos. El combinado nacional firmó una actuación de gran precisión, con una puntuación de 274.6542 puntos, suficiente para asegurar la plata por delante de Bielorrusia, que fue tercera con 256.9650. El oro fue para el equipo de Atletas Individuales Neutrales, con 280.6967 puntos.

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Durante la mañana de este viernes finiquitó un torneo excelente sumando su tercera medalla de plata junto a la nadadora benidormense Naia Álvarez en la final de dúo técnico femenino. Su actuación refuerza el peso de Daniela Suárez dentro del grupo español, que aventajó con claridad al resto de selecciones en la lucha por el podio. La Federación Galega de Natación y el Galaico Pontevedra mostraron su orgullo en redes felicitando a una de las grandes promesas de la piscina nacional.