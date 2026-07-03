Carolina Pedreira firma hasta 2028 y el Poio mantiene la columna vertebral

Carolina Pedreira seguirá vistiendo dos temporadas más la elástica del Poio Pescamar FS. La jugadora portuguesa, una de las piezas más determinantes del equipo en el último curso, amplía su continuidad en A Seca después de una campaña marcada por su regularidad, su peso ofensivo y su proyección internacional.

La futbolista natural de Cascais disputó los 39 partidos oficiales de la temporada 2025/2026. Pese a sus 24 años, se trata de un registro que solo compartió con Débora y Chuli. Además, fue titular en 23 encuentros y participó directamente en 24 goles, con 16 tantos y 8 asistencias, cifras que la consolidaron como uno de los nombres propios del ataque conservero.

La renovación de Pedreira se suma a las ya anunciadas de Ale de Paz, Martita, Elena y Carolina Bravo, así como al fichaje de Laura Sánchez, procedente del Alcorcón. También continuará al frente del banquillo Luis López-Tulla, dentro de la planificación deportiva para la próxima temporada.

En el capítulo de salidas, el Poio Pescamar no contará con Rafa Pato, Noelia Montoro, Candela ni Zaide Pérez.

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Pedreira firma esta renovación tras disputar el Mundial de Filipinas con la selección portuguesa, con la que se proclamó subcampeona y donde fue reconocida como mejor joven del mundo en 2025, un aval más para un Poio que retiene talento, gol y futuro.