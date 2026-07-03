La cantera pontevedresa se pone a prueba en Canadá

El piragüismo pontevedrés afronta este fin de semana una de sus grandes citas internacionales con presencia destacada en Halifax, Canadá, sede del Campeonato del Mundo Junior y Sub-23. La expedición gallega reúne a 23 deportistas, entre ellos ocho palistas de clubes y concellos del área de Pontevedra llamados a medirse con la élite mundial de la modalidad.

Entre los nombres que competirán en aguas canadienses figuran Natalia Moreira, de la EP Cidade de Pontevedra, en kayak sub-23; Mauro Domínguez Figueira, del CP Verducido Pontillón, en kayak sub-23; Valeria Oliveira Otero, del CEP Poio Conservas-Pescamar, en canoa sub-23; Iris Corredoira Fernández, del CN de Cobres, en kayak júnior; compartiendo categoría con Lorena Pérez Chan, del Verducido Pontillón; y Alba Lago Camino, de la EP Cidade de Pontevedra, remando en canoa júnior.

La expedición ya se encuentra en Halifax, donde ultimará la adaptación al campo de regatas antes del inicio de la competición. Su presencia confirma el peso de los clubes de la comarca de Pontevedra en la formación de jóvenes talentos del piragüismo.

También competirá Silvia Gago García, palista de Barro aunque vinculada al CN O Muíño de Ribadumia, dentro del bloque de canoa júnior.

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Además, la palista pontevedresa Claudia Couto Fernández, del Club Kayak Tudense, —que participará en canoa sub-23— parte como una de las integrantes del equipo nacional con más aspiraciones de pelear por una medalla en aguas canadienses.