Mauro Cubela comparte sus karts

Tras una intensa temporada entre carreras, Mauro Cubela, de tan solo seis años de edad, se toma una pausa en su ciudad, Pontevedra. Ayer, miércoles, en la plaza de España. recibió a todo aquel que quisiera acercarse a su caravana, en la misma en la que se pasa el año viajando entre carrera y carrera, a cualquier aficionado o interesado en el mundo del karting o de las carreras en General. Los niños y mayores pudieron hablar o subirse a uno de los karts con los que compite en el campeonato de Karting de Castilla y León y el campeonato gallego.

Para los mas interesados en comenzar en el mundo del automovilismo, se ofrece la posibilidad de inscribirse en la escuela de karting de Galicia, donde niños y niñas de entre 3 y 7 años pueden empezar sus primeros pasos.