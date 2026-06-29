El Poio recibe un doble reconocimiento de la ANEFS

La familia del Poio continúa de fiesta. Después de que el sénior masculino anunciase la incorporación de Aicardo para el próximo curso en Tercera División, el sénior femenino acaba de ser distinguido por partida doble por la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol Sala. Luis López-Tulla y la propia plantilla fueron galardonados como el mejor entrenador de la temporada y como el equipo revelación del campeonato, respectivamente.

Desde la ANEFS destacaron del técnico madrileño «su gran labor, liderazgo y contribución al crecimiento del fútbol sala femenino», subrayando el papel del técnico al frente del conjunto rojillo. Se trata de la segunda ocasión en la que López-Tulla recibe este premio, después de haberlo logrado también en 2023, temporada de su debut en el banquillo conservero, en la que el equipo disputó por primera vez el playoff por el título y firmó su mejor registro de puntos en liga.

Por su parte, de la plantilla que logró la clasificación al playoff de forma holgada, la ANEFS valoró una temporada sobresaliente, marcada por el crecimiento deportivo, la competitividad y la consolidación de un proyecto que se ha convertido en una de las grandes revelaciones del fútbol sala femenino.

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Desde el club agradecieron a la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol Sala estos premios, que reconocen el esfuerzo conjunto de jugadoras, cuerpo técnico, directiva y afición, y refuerzan el trabajo desarrollado por el Poio como entidad profesional.