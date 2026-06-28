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Fútbol Sala

El Saraiba do Mar, campéon de España benjamín femenino

El equipo sanxenxino se impuso en la final nacional ante el Alcorcón con un resultado de seis goles a tres

La plantilla del Sariba do Mar celebra el triunfo.

La plantilla del Sariba do Mar celebra el triunfo. / Futsal RFEF

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Miguel Salgado Reboreda

Miguel Salgado Reboreda

Sanxenxo

El fútbol sala femenino gallego está de enhorabuena. El Saraiba do Mar, club de Portonovo, acaba de consagrarse campeón de España benjamín después de imponerse con autoridad al Ciudad de Alcorcón en la final (6-3).

El cuadro sanxenxino llegó a la fase final tras imponerse en la fase previa al Zaragoza, Roldán y La Espiguera. Esa ronda inicial, celebrada a principios de mes en el pabellón de Baltar, se saldó con pleno de victorias frente a aragonesas, murcianas y melillenses.

En la fase final por el título, disputada en el Pabellón Municipal de La Marazuela, las gallegas endosaron un 4-1 al Playas de Málaga, segundo clasificado del otro grupo. Los tres tantos de Vera Terán y el gol de Catalina llevaron al equipo blanquiazul a la gran final.

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La final por el título nacional, jugada en el pabellón de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, no comenzó de la mejor forma para las campeonas, que tuvieron que remontar dos goles de desventaja. Tras un vendaval de tantos en el inicio de la segunda mitad, el Saraiba do Mar se coronó como el mejor equipo español de fútbol sala en la categoría benjamín femenina.

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