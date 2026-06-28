Fútbol / Primera Federación
Antonio Montoro abandona el Pontevedra y ficha por el Sant Andreu
El central madrileño, crucial en el eje defensivo toda la temporada, se despidió del club en redes sociales
Antonio Montoro no continuará en el Pontevedra. El central madrileño, líder de la zaga granate durante la pasada temporada, ha sido anunciado como nuevo jugador de la UE Sant Andreu, recién ascendido al Grupo 2 de Primera Federación. El defensa firma hasta junio de 2027, con una campaña más opcional.
Formado en la cantera del Atlético de Madrid, Montoro acumula una amplia experiencia en la categoría, con 177 partidos en Primera Federación y más de 23.900 minutos oficiales entre Segunda B y Primera RFEF. En su despedida, el jugador agradeció el cariño recibido en Pasarón: «Qué ciudad, qué gente, qué estadio, qué afición… qué maravilla». Su baja se suma a la de Alain Ribeiro, que se despidió del club la pasada semana, y de esta forma el cuadro granate pierde a uno de los referentes defensivos de la pasada temporada.
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