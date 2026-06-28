Aicardo continuará su aventura en Tercera División

El Poio tiene nueva estrella. Tras renovar a su cuerpo técnico al completo, el mismo que guió a la plantilla la pasada temporada y logró el ascenso de categoría en el mes de mayo, la dirección deportiva del club anunció el primer fichaje de la próxima campaña. La leyenda del fútbol sala español, Jesús Nazaret Aicardo Collantes se suma al proyecto rojillo para la próxima temporada. Después de dos temporadas en el Leis Pontevedra, donde rozó el ascenso a Segunda División, el gaditano se despidió del club sin conocerse su nuevo destino. De esta forma, Aicardo se pone a las órdenes de Lin en un año muy ilusionante para la familia del Poio.

La dimensión del fichaje se entiende al repasar la trayectoria de un jugador que lo ha ganado prácticamente todo en el fútbol sala español. Aicardo dio sus primeros pasos en su Cádiz natal, pasando por AD Tiempo Libre, CCD Géminis y CD Virgili Cádiz, club con el que llegó a competir en Segunda División. En 2006 firmó por el Lobelle de Santiago, aunque permaneció cedido durante sus dos primeras temporadas en el Virgili. Ya en tierras gallegas debutó en Primera División y levantó sus primeros títulos nacionales, entre ellos una Supercopa de España y cuatro Copas Galicia.

Su etapa en Santiago también marcó su estreno con la selección española, con la que se proclamó campeón de Europa en 2012. Ese mismo verano dio el salto al FC Barcelona, club en el que vivió los años más exitosos de su carrera. Durante nueve temporadas como azulgrana conquistó tres Ligas, tres Copas de España, cinco Copas del Rey, dos Supercopas de España, seis Copas Cataluña y dos UEFA Futsal Champions League. Además, en noviembre de 2012 fue subcampeón del mundo con España.

Tras cerrar su etapa en el Barça, Aicardo defendió la camiseta del Jaén Fútbol Sala durante año y medio antes de incorporarse al Peñíscola, con el que consiguió el ascenso a Primera División. En 2024 regresó a Galicia para enrolarse en el Stellae Leis Pontevedra FS, de Segunda División B, donde permaneció las dos últimas temporadas. Con el conjunto lerezano conquistó dos títulos de liga, aunque el ascenso se le resistió en la fase decisiva.

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Ahora, con 104 internacionalidades a sus espaldas y un palmarés al alcance de muy pocos, Aicardo afronta una nueva etapa en el Poio, llamado a ser uno de los grandes referentes del vestuario rojillo en una temporada cargada de ambición.