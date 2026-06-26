La Federación confirma el calendario del Cisne para la próxima temporada

La Real Federación Española de Balonmano hizo público el calendario de la División de Honor Plata, categoría en la que volverá a jugar el Cisne tras lograr la permanencia con varias jornadas de antelación y zafar del play-out. Con respecto a la temporada pasada, se suman dos caídos desde Liga Asobal, el Guadalajara y el Huesca, y promocionaron desde Primera Nacional el Zarautz, el Antequera y el Zamora. Por su parte, ascendieron a la máxima categoría del balonmano nacional el Triana y el Puerto Sagunto y consumaron el descenso el Soria, Málaga y Alcobendas. Oviedo y Granollers se disputaron la promoción por el descenso, con victoria y permanencia para los ovetenses.

Precisamente frente al conjunto asturiano comenzarán la temporada los hombres de Marcos Otero. El sorteo, celebrado en la mañana del 25 de junio en la sede de la Real Federación Española de Balonmano, dictaminó que la primera jornada de liga enfrentaría al Cisne y al Oviedo en la capital astur el fin de semana del 12 y 13 de septiembre. El mes lo completaría el estreno en el Pabellón Municipal dos Deportes ante el Antequera, el 19 o 20 de septiembre, y el desplazamiento hasta Pamplona para medirse con el Anaitasuna.

Zaragoza, en casa; Zarautz, fuera; Sinfín Santander, en Pontevedra; y Agustinos Alicante, de visitantes completan el calendario de octubre. Noviembre podría contar con cinco encuentros, tres en suelo lerezano y dos lejos de la ciudad. Benidorm —31 de octubre o 1 de noviembre—, Burgos —14 o 15 de noviembre— y Barça Atlètic —28 o 29 de noviembre— se disputan en el feudo del Cisne, mientras que los duelos ante Ibiza —7 u 8 de noviembre— y Guadalajara —21 o 22 de noviembre— se disputan en suelo ibicenco o arriacense, según el rival.

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Hasta el parón navideño, y todos ellos en el mes de diciembre, los blanquiazules se medirán ante el OAR Coruña, en la ciudad herculina, en el puente de la Inmaculada; ante el Zamora, el 13 o 14 de diciembre, en la única situación de dos choques a domicilio consecutivos de todo el año, y ante el Huesca el 19 o 20 de diciembre para despedir la primera vuelta y el 2026 con el calor de los aficionados pontevedreses. La segunda vuelta arranca el 16 o 17 de enero de 2027 y se extenderá, combinando el factor cancha con respecto a la primera mitad del curso, hasta el 1 o 2 de mayo, cuando el Cisne cerrará la temporada ante el Huesca en tierras aragonesas.