Así se podrá ver al Pontevedra CF en la Primera Federación 2026/27

Seguir al Pontevedra CF en la temporada 2026/27 volverá a pasar, salvo sorpresa, por una combinación de plataformas de pago, operadores televisivos y emisiones puntuales en abierto. La Real Federación Española de Fútbol ha definido el nuevo reparto de los derechos audiovisuales de Primera Federación, una categoría en la que el modo de ver los partidos queda condicionado por un sistema de lotes con cambios relevantes, especialmente para las televisiones autonómicas.

La principal vía para ver todos los encuentros será la emisión por OTT, es decir, plataformas que distribuyen sus contenidos por internet sin necesidad de cable o satélite. Ese primer lote incluye los 20 partidos de cada jornada de la fase regular y todos los del play-off de ascenso. En la práctica, es el paquete que garantiza al aficionado poder seguir al Pontevedra CF cada fin de semana, juegue en Pasarón o lejos de casa.

FootballClub ya ha movido ficha. La plataforma confirmó en sus redes que continuará emitiendo la Primera Federación y ya permite contratar la temporada completa por 69,99 euros, con todos los partidos de la categoría y el play-off de ascenso incluidos. La promoción estará activa hasta el 20 de julio junto a los clubes, según anunció GradaPro en sus redes. Además, cada abonado deberá escoger un equipo como seguidor, ya que un porcentaje de la suscripción irá destinado directamente a ese club.

La RFEF mantiene también un segundo lote pensado para operadores televisivos tradicionales. Este paquete ofrece los diez partidos «más interesantes» de cada jornada, elegidos por la propia Federación, además de todos los encuentros del play-off. Es la vía por la que la pasada temporada se pudieron seguir partidos a través de plataformas como Movistar Plus+, aunque queda por ver qué operadores apuestan por renovar o incorporarse al producto tras el cierre de LaLiga+ el próximo 30 de junio.

El cambio más sensible llega en la televisión en abierto. El tercer lote, destinado a autonómicas y cadenas nacionales, limitará la emisión a un máximo de dos partidos por jornada. Además, cada club solo podrá aparecer en abierto en 12 encuentros durante toda la temporada. La Federación fija también otras restricciones: no se podrán emitir más de tres partidos consecutivos de un mismo equipo ni más de seis como local. Para el Pontevedra CF, esto significa que la presencia en canales como la TVG quedaría necesariamente dosificada.

Noticias relacionadas

Los partidos del play-off, en caso de clasificación granate, se negociarían aparte dentro de este lote. La RFEF completa el concurso con un paquete para bares y establecimientos públicos, que podrán emitir toda la competición, y otro para resúmenes, con piezas de hasta 240 segundos disponibles tras la finalización de los encuentros.