Carolina Bravo renueva con el Poio Pescamar y seguirá dos años más en A Seca

Carolina Bravo seguirá recorriendo la banda de A Seca durante dos temporadas más. La jugadora canaria ha renovado con el Poio Pescamar, que confirma así la segunda continuidad de su nuevo proyecto deportivo tras la de Ale de Paz, anunciada ayer por la tarde.

La ala de Lanzarote, nacida el 6 de febrero de 2003, se ganó su continuidad después de una primera campaña de impacto con la camiseta rojilla. Bravo terminó el curso como la máxima asistente del equipo, con 11 pases de gol entre todas las competiciones, a los que añadió 9 tantos. En total, participó directamente en 20 goles, una cifra que refuerza su peso ofensivo dentro del conjunto conservero.

Su rendimiento tuvo también protagonismo en los momentos decisivos de la temporada. Dos de sus nueve goles llegaron en los dos partidos del playoff por el título de liga, un contexto exigente en el que la jugadora volvió a demostrar capacidad para aparecer cerca del área rival.

En su estreno en Poio, Carolina Bravo fue convocada en 36 ocasiones, disputó 35 partidos y fue titular en 9 encuentros. Además, cerró la temporada con tres tarjetas amarillas y ninguna expulsión, consolidándose como una pieza fiable para el cuerpo técnico.

Su progresión tampoco pasó desapercibida fuera de A Seca. El pasado mes de febrero, Bravo volvió a ser convocada por la Selección Española Sub-23, un reconocimiento que confirma su crecimiento y su proyección dentro del fútbol sala femenino español.

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La renovación de Carolina Bravo llega después de que el Poio Pescamar anunciase ayer por la tarde la continuidad de Ale de Paz, capitana rojilla y futbolista con más partidos en la historia del club.