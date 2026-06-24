Así queda el grupo del Pontevedra en Primera Federación: rivales, viajes y novedades

El Pontevedra CF ya conoce el mapa que tendrá que recorrer en la temporada 2026/27 de Primera Federación. La composición del Grupo 1, confirmada este miércoles por la Federación, deja al conjunto granate en una liga con marcado acento norte, varios desplazamientos exigentes y una buena noticia logística, ya que el equipo de Pasarón recorrerá 8.569 kilómetros, casi 900 menos que el pasado curso.

La nueva distribución reduce la factura viajera del Pontevedra en 898 kilómetros respecto al curso anterior, cuando los desplazamientos alcanzaban los 9.467 kilómetros. El cambio no es menor en una categoría en la que los viajes, los horarios, la planificación semanal y la recuperación física suelen tener un peso importante a lo largo de la competición.

El Pontevedra compartirá grupo con Mérida, Arenas Club, Bilbao Athletic, Barakaldo, Coria, Extremadura, Lugo, Mirandés, Cacereño, Ponferradina, Racing Club Ferrol, Deportivo Fabril, Real Avilés, Real Unión, Logroñés, UD Ourense, Unionistas, Zamora y Cultural Leonesa. Una nómina con clásicos de la categoría, filiales potentes y varios proyectos que llegan desde dinámicas muy distintas.

La principal novedad para los granates está en los ocho equipos que entran en el Grupo 1 respecto al curso anterior. Son UD Ourense, Deportivo Fabril, Real Unión, Logroñés, Cultural Leonesa, Mirandés, Extremadura y Coria. Entre todos suman 3.766 kilómetros de desplazamientos desde Pontevedra, tomando como referencia el estadio de Pasarón. Sus incorporaciones modifican la hoja de ruta del equipo pontevedrés y aportan nuevos escenarios competitivos, algunos de ellos de especial exigencia por historia, ambiente o distancia.

En sentido contrario, salen del grupo Tenerife, Real Madrid Castilla —que pasa al Grupo 2—, Talavera, Ourense CF, Guadalajara, Osasuna B, Arenteiro y Celta Fortuna. Esos ocho rivales suponían 4.664 kilómetros de desplazamientos para el Pontevedra, lo que explica la reducción total del kilometraje para la nueva campaña.

El cambio más significativo está en la desaparición de algunos desplazamientos especialmente largos. El viaje a Tenerife (1.657 km), que obligaba a un operativo completamente diferente por la insularidad, ya no figura en la hoja de ruta. Tampoco estarán destinos como Madrid, Guadalajara, Pamplona o Talavera, sustituidos por trayectos más concentrados en el noroeste, Castilla y León, Euskadi, Extremadura y Galicia. Ese nuevo reparto puede facilitar una mejor organización semanal, especialmente en las jornadas posteriores a partidos lejos de Pasarón.

Aun así, el calendario no será cómodo. El Pontevedra tendrá viajes de entidad como los desplazamientos a Miranda de Ebro, León, Cáceres, Coria, Logroño, Barakaldo o Irún, por lo que la reducción de kilómetros no implica una rebaja deportiva. La categoría volverá a presentar campos complejos, plantillas ambiciosas y rivales acostumbrados a competir en contextos de máxima igualdad. En Primera Federación, el margen suele ser mínimo y cada salida acostumbra a exigir un nivel alto de concentración.

En clave gallega, el grupo deja varios alicientes. El Pontevedra se medirá a Racing, Lugo, Fabril y UD Ourense, lo que refuerza el componente autonómico de la competición y permitirá desplazamientos más accesibles para la afición granate. La presencia del filial deportivista —que sustituye al celeste en la categoría— presenta un duelo con evidente atractivo competitivo y con viejos conocidos como Rubén López, Diego Gómez o Luisao.

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El Pontevedra CF afrontará una 26/27 menos exigente en kilómetros, con ocho caras nuevas y una mayor concentración geográfica. Los de Rubén Domínguez afrontan un curso en el que la carretera será algo más amable, pero en el que la competición volverá a exigir regularidad desde la primera jornada. El reto se mantiene como el año pasado, compitiendo cada semana en un grupo duro, equilibrado y con aspirantes llamados a pelear por la zona alta.