Ale de Paz renueva con el Poio Pescamar y apunta a otro récord histórico

Ale de Paz seguirá liderando al Poio Pescamar en la temporada 2026/2027. La capitana rojilla, una de las grandes referencias del fútbol sala femenino gallego, ha renovado su compromiso con el conjunto conservero y afrontará su octava campaña en el club, la cuarta consecutiva en esta segunda etapa.

La continuidad de la jugadora de Neda, nacida el 25 de mayo de 1995, supone la primera pieza confirmada del nuevo proyecto deportivo del Poio Pescamar. Su peso en la historia reciente de la entidad es difícil de discutir, ya que ha estado presente en ocho de las catorce temporadas del club en Primera División y es ya la futbolista que más veces ha vestido la camiseta rojilla, con 238 participaciones, después de superar el registro de Irene García, que se quedó en 223.

Su renovación llega, además, después de una de sus mejores temporadas como conservera. En su primer curso como capitana, Ale de Paz fue la máxima goleadora del equipo, con 22 tantos, 18 de ellos en liga. Es su mejor cifra anotadora en el Poio Pescamar, por encima de los 17 goles que había firmado en la campaña 2016/2017. En total, participó directamente en 30 goles, sumando también ocho asistencias.

La internacional española acumula ya 95 goles con el club y tiene al alcance convertirse en la máxima goleadora histórica de la entidad. A su trayectoria en Poio se suman tres Copas Galicia, más que ninguna otra jugadora del club, y un palmarés internacional en el que figuran dos títulos de campeona de Europa con España y el bronce logrado recientemente en el primer Mundial.

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En sus siete temporadas como conservera, Ale de Paz ha sido convocada en 245 ocasiones, ha disputado 238 partidos y ha sido titular en 111. Más allá de las cifras, su implicación con el club y con las categorías de base la han consolidado como uno de los principales referentes del Poio Pescamar dentro y fuera de la pista.