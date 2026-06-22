Diez años de fútbol sala internacional en Marín

Por décimo año, el pabellón de A Raña acogerá una edición del Torneo Antonio Suárez. Aquel que comenzó como un reto para el Marín Futsal, club organizador, fue ganando reconocimiento a base de esfuerzo, sacrificio y trabajo hasta consolidarse como una de las competiciones no oficiales de mayor prestigio de la comarca. De sus inicios, con un torneo nacional, al actual, que contará con participantes de varias comunidades autónomas y escuadras llegadas desde Portugal y Suiza, la escena sufrió muchos cambios, pero la esencia de la competición se mantiene intacta.

Este próximo viernes, sábado y domingo, más de mil participantes, repartidos en ochenta equipos de un total de veintiún clubes de fútbol sala, pugnarán por llevarse el trofeo a su casa. La décima edición fue presentada por la alcaldesa de Marín, María Ramallo, junto a miembros de la directiva del Marín Futsal en la Alameda Rosalía de Castro de la localidad marinense.

En dicho acto se hicieron públicos los horarios de los partidos: viernes de 10.00 a 20.00 horas, el sábado de 09.00 a 23.00 y el domingo por la mañana, para realizar finalmente la entrega de premios el domingo por la tarde, a partir de las 19.00 horas. También se anunció una novedad con respecto a los nueve campeonatos anteriores. El evento contará con una gala inaugural el primer día, el viernes, a las 21.30 horas, que servirá como celebración por la decena y presentación de los diferentes clubes competidores al son de música en directo.

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Para esta edición del Antonio Suárez, competirán clubes gallegos (Lago Sport, Parrulo Ferrol, Redondela, Composala, Ordes, La Peña, 5 Coruña, Saraiba do Mar, Carballiño, Bueu, Poio, Lugo Sala, Sala Ourense, Leis Pontevedra y Marín Futsal), madrileños (Academy Rivillos y Rivas Atlantic), castellanoleoneses (Trepalio León), manchegos (Toledo), portugueses (Vitória Guimarães) y helvéticos (Wyler Bern).