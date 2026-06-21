El Marín Futsal se queda a las puertas

Primera División tendrá que esperar. Después de un grandísimo año, las jugadoras de Raúl Jiménez se quedan a las puertas del ascenso a la máxima categoría del fútbol sala nacional. Tras una tarde muy disputada, el Marín cayó por un tanto de diferencia y continuará en la categoría de plata la próxima temporada.

Las gallegas arrancaron de la mejor forma la eliminatoria, que partía con empate en el global por el resultado de la ida en A Raña, con un tanto de Bibiana Paleo en el arranque.

Las mañas levantaron el marcador con un gol de Marina Escaño, que rápdamente contrarrestó Bibiana Paleo. Al filo del descanso, las zaragozanas anotaron dos goles que le hacían irse por delante para la segunda mitad.

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Sin más goles y con una tensión constante por romper el resultado, las blanquiazules dieron todo de ellas para lograr el ascenso, pero sin ningún éxito para ellas en La Granja.