Fútbol Sala / Segunda División
El Marín Futsal se queda a las puertas
Las marinenses cayeron por la mínima ante el Zaragoza y no logran el ascenso a Primera
Primera División tendrá que esperar. Después de un grandísimo año, las jugadoras de Raúl Jiménez se quedan a las puertas del ascenso a la máxima categoría del fútbol sala nacional. Tras una tarde muy disputada, el Marín cayó por un tanto de diferencia y continuará en la categoría de plata la próxima temporada.
Las gallegas arrancaron de la mejor forma la eliminatoria, que partía con empate en el global por el resultado de la ida en A Raña, con un tanto de Bibiana Paleo en el arranque.
Las mañas levantaron el marcador con un gol de Marina Escaño, que rápdamente contrarrestó Bibiana Paleo. Al filo del descanso, las zaragozanas anotaron dos goles que le hacían irse por delante para la segunda mitad.
Sin más goles y con una tensión constante por romper el resultado, las blanquiazules dieron todo de ellas para lograr el ascenso, pero sin ningún éxito para ellas en La Granja.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hito histórico: el Celta Fortuna asciende a Segunda División y Balaídos es una fiesta
- Identifican al hombre hallado muerto en el puerto de Cambados
- El restaurante Silabario recupera la esencia del Hotel Universal de Vigo: «Queremos ofrecer comidas de doce a doce y música en directo»
- Daniel Dorado impulsa una campaña masiva que se hace viral para reclamar la neurorrehabilitación de su padre Agapito
- Una patera de solidaridad para traer perros de Marruecos a O Morrazo
- Nube, la gata de angora que va para centenaria
- Iberdrola se lleva de Galicia a Huelva su gran proyecto «estratégico» para una planta de hidrógeno y la elaboración de metanol verde con casi 500 millones de euros de inversión
- Davila 20/06/2026