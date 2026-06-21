Todos los caminos llevan a la división este y oeste

Con el ascenso del Celta Fortuna y Sabadell a Segunda División, y muerte en la orilla de la Ponferradina y el Zamora, la nómina de equipos que conformarán la Primera Federación ya está completa. Cuatro llegan desde la categoría de plata del fútbol español y diez equipos promocionaron desde Segunda Federación para, con los veintiséis mantenidos de esta campaña, entre los que se encuentra el Pontevedra, completar el total.

Por número de equipos de cada comunidad autónoma, las regiones que más equipos aportarán a la división serán Galicia y Castilla y León. Por los gallegos estarán Pontevedra, Racing de Ferrol, Lugo, UD Ourense y Fabril, mientras que por los castellanoleoneses participarán Ponferradina, Cultural Leonesa, Mirandés, Zamora y Unionistas de Salamanca. Con cuatro representantes están Euskadi (Barakaldo, Arenas de Getxo, Bilbao Athletic y Real Unión de Irún), Extremadura (Mérida, Cacereño, Extremadura y Coria), Comunidad de Madrid (Alcorcón, Real Madrid Castilla, Atlético Madrileño y Rayo Majadahonda) y Andalucía (Algeciras, Antequera, Real Jaén y Juventud de Torremolinos).

Aragón, Cataluña y la Región de Murcia tendrán tres representantes cada uno. Los aragoneses contarán con Huesca, Zaragoza y Teruel; los catalanes, con Nàstic, Europa y Sant Andreu; y los murcianos, con Cartagena, Real Murcia y Águilas. La Comunidad Valenciana, única región con dos equipos, tendrá Hércules y Villarreal B. Avilés, de Asturias; UD Logroñés, de La Rioja; e Ibiza, de las Islas Baleares, completan la cuarentena de clubes.

Alain Ribeiro y Joao Resende, primeras bajas Las primeras despedidas del Pontevedra están servidas. Dos futbolistas muy importantes y queridos por la afición no continuarán en la disciplina granate la siguiente temporada. João Resende, cedido por el Estrela de Amadora y protagonista de seis goles y tres asistencias, no volverá a Pasarón y se suma a las filas del Farense, de la segunda división lusa, por dos campañas. Alain Ribeiro, fichado desde el Numancia y anotador de diez dianas este curso, comunicó a través de sus redes sociales que no continuará en el club. «Me marcho con la tranquilidad de haberlo dado todo y con un profundo agradecimiento hacia cada persona que ha formado parte de este camino», explica el sopelotzarra en su escrito.

Repetir la división este-oeste

Con el total de nombres y localidades de procedencia, y atendiendo a criterios habituales como el reparto equitativo de los descendidos del fútbol profesional y la búsqueda de no dividir comunidades autónomas, todo indica que se repetirá la división de la categoría entre este y oeste. Bajo ese criterio, quedarían dos grupos de veinte equipos en que se respetaría el criterio de los caídos desde Segunda División y no habría ninguna comunidad autónoma dividida.

De esta forma, el Grupo 1 contaría con los representantes gallegos, asturianos, castellano-leoneses, vascos, riojanos y extremeños. El Grupo 2 lo formarían los equipos madrileños, aragoneses, catalanes, valencianos, murcianos, baleares y andaluces.

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Si se fijase este criterio, el Pontevedra se enfrentaría a Racing de Ferrol, Lugo, UD Ourense, Fabril, Real Avilés, Ponferradina, Cultural Leonesa, Mirandés, Zamora, Unionistas de Salamanca, Barakaldo, Arenas de Getxo, Bilbao Athletic, Real Unión de Irún, UD Logroñés, Mérida, Cacereño, Extremadura y Coria. Alcorcón, Real Madrid Castilla, Atlético Madrileño, Rayo Majadahonda, Huesca, Zaragoza, Teruel, Nàstic, Europa, Sant Andreu, Hércules, Villarreal B, Cartagena, Real Murcia, Águilas, Ibiza, Algeciras, Antequera, Real Jaén y Juventud de Torremolinos militarían en el segundo grupo.