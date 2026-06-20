Poio reconoce a sus deportistas más destacados

El Consello Municipal de Deportes de Poio aprobó en su última reunión los Premios San Xoán-Pepe Otero al Deporte, que este año reconocen a Adrián Sieiro Barreiro, Valeria Oliveira Otero, Alba Rodríguez Requejo y al Reserpón Poio Pescamar. Los galardones se entregarán el lunes 22 de junio, junto a la lectura del pregón que abrirá las fiestas de San Xoán en la Praza do Concello.

Adrián Sieiro recibe el premio tras proclamarse campeón de la Copa del Mundo en C-2 y mantener grandes aspiraciones de participar en los próximos Juegos Olímpicos. También serán distinguidas Valeria Oliveira y Alba Rodríguez, palistas del Piragüismo Poio, campeonas de la Copa de España en C-2. En el apartado de equipos, el reconocimiento principal será para el Reserpón Poio Pescamar, por lograr esta temporada un ascenso histórico a Tercera Nacional.

Además, el Consello acordó conceder menciones especiales a deportistas y clubes locales por su trayectoria y resultados. En categoría masculina serán reconocidos Javi Rodríguez, por su debut con la Selección Española de Fútbol; Cristian Fernández Nieto, campeón gallego de acuatlón; Alejandro Pérez Otero, campeón gallego de ILCA-4; Ricardo Escudero Sobrado, campeón de la Copa de España de Descenso 2025; Lucas Alvariñas Iglesias, número uno del ránking MiniBTT en 2023, 2024 y 2025; Joel Núñez Jiménez, campeón gallego sub-14 de altura; y Martín Amorín González, campeón gallego de A2 en clase ORC extra.

En categoría femenina se distinguirá a Lola Ferro Guiance, campeona de España en Edad Escolar de gimnasia rítmica; Eva Martínez, bronce en el Gallego; Paula González Esteban, campeona gallega de Vaurien; Lía Peón Taboada, ganadora de las pruebas gallegas de BTT en las que participó; Antía Núñez Jiménez, campeona gallega sub-10 de altura; y Carolina Mastawesha Santos Villalón, campeona gallega sub-23 en 800 y 1.500 metros.

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También habrá menciones para Balonmán Poio Artai, Atlético Combarro y sus equipos de base y veteranos, varios conjuntos del Poio Pescamar y entidades como la AAVV de Lourido, Club Mariño A Reiboa, Saraiba, Poio Bike Club y Para-Bellum. José Luis García recibirá un reconocimiento a toda una vida dedicada al deporte.