El futuro de la natación gallega se cita este fin de semana en Pontevedra

El futuro de la natación gallega se lanza este fin de semana a la piscina olímpica de Rías do Sur. Un total de 221 nadadores alevines, procedentes de 28 clubes de toda Galicia, competirán en Pontevedra los días 20 y 21 de junio en el Campeonato Gallego Alevín de Natación de Verano, una cita clave para lograr las marcas mínimas que dan acceso al Campeonato de España.

La prueba reunirá a 104 chicos y 117 chicas en una competición que, además de repartir medallas autonómicas, servirá para medir el nivel de una generación que llega en crecimiento. La Federación Galega de Natación destaca que la participación aumenta en 32 deportistas respecto al campeonato de invierno, un dato que vincula al trabajo de los clubes y entrenadores.

El presidente de la Federación Galega de Natación, Juan Carlos Brión, subrayó la importancia deportiva de la cita: «Será un campeonato interesante en cuanto a marcas, porque los nadadores se juegan las mínimas para participar en el Campeonato de España». Brión también situó a Pontevedra como «un referente» para la natación gallega y española.

El Club Galaico, coorganizador del evento, acudirá con 16 deportistas, seis chicos y diez chicas. Será uno de los equipos con mayor representación, junto al Portamiñá, que aporta 17 nadadores, y Ponteareas y Ferrol, con 16 cada uno. Su presidente, Alberto Castro, incidió en la exigencia de competir en una piscina de 50 metros, frente al formato de invierno en piscina corta: «Para estas edades supone un esfuerzo añadido».

La competición se dividirá en cuatro sesiones. Mañana arrancará con calentamientos a las 8.30 horas y pruebas desde las 10.30; por la tarde, la competición comenzará a las 17.00. El domingo, los horarios se adelantarán media hora, con sesiones a las 10.00 y a las 16.30 horas.

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Rías do Sur afronta además una nueva fase de modernización, con proyectos para incorporar poyetes olímpicos de salida y un videowall, con el objetivo de reforzar el papel de Pontevedra como sede de grandes eventos acuáticos.