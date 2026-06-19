Cartelera de gigantes europeos en el Interpontes

Tras el éxito de la primera edición del Interpontes, con el Dínamo de Bucarest alzando el trofeo después de vencer al Sporting de Portugal en la final, el balonmano pontevedrés y el Concello de Pontevedra hicieron público el cartel de la siguiente edición. Este próximo mes de agosto, los días trece y catorce, tendrá lugar en el Pabellón Municipal dos Deportes un cuadrangular entre Cisne, Balonmán Cangas y dos rivales de reconocimiento y prestigio internacional como el Porto Andebol portugués y el Veszprém húngaro.

La segunda edición del evento fue presentado en el Concello de Pontevedra por la concelleira de Deportes, Anabel Gulías y los presidentes del Cisne, Santiago Picallo, y del Teucro, Carlos García-Alén. El motivo de esta unión entre los dos clubes balonmanísticos de A Boa Vila, novedad de la segunda edición del certamen, se debe a labores organizativas y velan por el objetivo común de devolver el balonmano pontevedrés al primer nivel. Además, y como mencionó Picallo en la rueda de prensa de presentación, el objetivo es consolidar el evento y aspirar a que cada vez haya equipos de mayor nivel que decidan competir. Por la parte azul, aunque el Teucro no dispute la competición, su vinculación en las tareas de preparación y organización es total, como afirmó el propio Alén durante su comparecencia.

Los tres rivales a los que se podría enfrentar el comando de Marcos Otero son el Balonmán Cangas, equipo de Liga Asobal que afronta su decimoquinta temporada consecutiva en la primera categoría; Porto Andebol, escuadra portuguesa con más ligas conquistadas de su país; y el Veszprém, club más grande del balonmano magiar y clasificado habitual a la Liga de Campeones.

Además del atractivo deportivo que ofrecerá el torneo en el Pabellón Municipal, la organización quiere que la cita se viva también fuera de la pista e implique al conjunto de la ciudadanía. Para ello, está prevista la instalación de una fanzone en la zona delantera del recinto, concebida como un espacio de encuentro para aficionados, familias y participantes.

Con la colaboración de la Federación Galega de Balonmán, se trabaja también en la celebración, durante la mañana, de un torneo de balonmano 5x5 dirigido a los más pequeños. Estas actividades complementarias buscan acercar este deporte a niños y familias, impulsar la base y crear un ambiente festivo en torno a la competición.

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En los próximos días se darán a conocer todos los detalles del torneo, la información sobre los equipos participantes, los precios y el proceso de venta de abonos y entradas a través de la página web oficial del evento. Asimismo, se pondrá en marcha una campaña de difusión en municipios próximos, como Vigo y Cangas, con el objetivo de atraer a la afición del balonmano gallego.