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Poio reunirá a más de doscientos jugadores en su Open Pickleball

La presentación del torneo, junto a Ángel Moldes, alcalde de Poio.

La presentación del torneo, junto a Ángel Moldes, alcalde de Poio. / FDV

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R. P.

Poio

Poio se convertirá este sábado, 20 de junio, en uno de los grandes focos del pickleball gallego con la celebración del III Open Pickleball Casa Digna da Reina – Concello de Poio. Las pistas deportivas de Monte Baldío, en Raxó, acogerán desde las 9.30 hasta las 20.30 horas una cita que reunirá a más de doscientos jugadores procedentes de Galicia, Portugal, Madrid e Irlanda. Organizado por el Club Raxó Tenis & Pickleball, con la colaboración del Concello de Poio y Casa Digna da Reina, el torneo contará con nueve categorías de dobles masculino, femenino y mixto, adaptadas a distintos niveles y edades. El evento dispondrá de ocho pistas oficiales, música en directo, fisioterapia, sorteos y actividades promocionales. Además, ofrecerá propuestas sociales y turísticas durante el fin de semana. La entrada para el público será gratuita. La organización espera una gran afluencia de público allí.

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