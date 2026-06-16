Poio reunirá a más de doscientos jugadores en su Open Pickleball

Poio se convertirá este sábado, 20 de junio, en uno de los grandes focos del pickleball gallego con la celebración del III Open Pickleball Casa Digna da Reina – Concello de Poio. Las pistas deportivas de Monte Baldío, en Raxó, acogerán desde las 9.30 hasta las 20.30 horas una cita que reunirá a más de doscientos jugadores procedentes de Galicia, Portugal, Madrid e Irlanda. Organizado por el Club Raxó Tenis & Pickleball, con la colaboración del Concello de Poio y Casa Digna da Reina, el torneo contará con nueve categorías de dobles masculino, femenino y mixto, adaptadas a distintos niveles y edades. El evento dispondrá de ocho pistas oficiales, música en directo, fisioterapia, sorteos y actividades promocionales. Además, ofrecerá propuestas sociales y turísticas durante el fin de semana. La entrada para el público será gratuita. La organización espera una gran afluencia de público allí.