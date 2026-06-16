El Cisne y Quireza Events unen sus caminos

El Club Cisne Balonmano y Quireza Events se unen para la próxima temporada. Tras varias temporadas sin un patrocinador principal, el cuadro blanquiazul contará con la firma pontevedresa como primer sponsor para la temporada 2026-27. En un acto de presentación, celebrado en el Hotel Galicia Palace, representantes de ambas partes sellaron el acuerdo, que beneficiará al deporte y al empresariado local. Desde la entidad deportiva acudieron Santiago Picallo, presidente, y Marcos Otero «Quiños», entrenador del primer equipo; mientras que por parte de la promotora dedicada a la gestión, representación y promoción de artistas asistieron Antonio Casal, director de márketing y comunicación, y Javier Castro.

«Este apoyo es muy importante para consolidar nuestro proyecto deportivo, no solo el del primer equipo, sino también para reforzar la base, los entrenadores y las categorías inferiores», manifestó Picallo tras el acuerdo. «Para nosotros es importante devolver a la sociedad una parte de lo que la sociedad nos aporta», señaló el representante de Quireza Events, quien recordó que la empresa ya venía realizando acciones de apoyo social y deportivo en Pontevedra, aunque hasta ahora con menor visibilidad pública.

Durante el acto se reveló el rol que tendrá la empresa en el club, así como el cambio en el nombre del equipo para la próxima temporada. Así, el club, que estas últimas temporadas se denominaba Club Cisne Colegio Los Sauces, recibirá el nombre de Cisne Quireza Events. Aunque el nuevo convenio elimine al centro pontevedrés del nombre oficial, el trato entre ambas partes será el mismo y, de hecho, seguirán trabajando juntos. Además, la camiseta de juego contará con la imagen del centro en la parte trasera de la casaca. Por su parte, Quireza Events tendrá presencia en la camiseta de juego con un parche publicitario en el frontal.

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El acuerdo tendrá inicialmente una duración de una temporada, aunque ambas partes dejaron abierta la posibilidad de prolongar la colaboración en el futuro. Tanto el club como la empresa expresaron su deseo de que la unión sea fructífera en lo deportivo, en lo económico y en la proyección de ambas entidades.