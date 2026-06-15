'Onde o Lérez fai historia', nueva campaña de abonados del Pontevedra

El Pontevedra dio su primer paso para el inicio de la segunda temporada en Primera Federación. Como cada año por estas fechas, la entidad hizo pública la campaña de socios de la próxima temporada 2026-2027 en un acto institucional celebrado en el puente do Burgo. La presentación oficial fue oficiada por Marcos del Río, director general del club, y contó con la presencia de autoridades municipales y provinciales.

El lema de esta temporada es 'Onde o Lérez fai historia', un mensaje que reúne el carácter épico que tiene el fútbol con la idiosincrasia y orgullo locales, con el río Lérez, a cuya ribera está Pasarón, como símbolo. Un mensaje evocador que, a diferencia de la temporada pasada, con 'Granate®', que apelaba al amor al club como eje principal, pretende encontrar la trascendencia histórica de la entidad.

Los precios del abono se diferencian, en primera instancia, entre las nuevas altas y las renovaciones, con precios superiores en el caso de los nuevos socios. Con respecto a la temporada pasada, las categorías de General, Bonificado +65, Peñas y Biberón se mantienen y nacen dos: Sub-30 y Sub-17. Estas, con criterios diferentes, sustituyen a las pasadas Joven e Infantil y abarcan un rango de edad mayor. Bajo los pasados criterios, solo los menores de edad contaban con reducción del precio, aspecto que cambiará hasta los treinta años para este curso. No es el único cambio en la edad: la categoría Biberón baja de menores de seis años a menores de cuatro.

La renovación en Tribuna tiene un precio de 220 euros para General, 160 euros para Bonificado +65, 125 euros para Sub-30 y 70 euros para Sub-17. En Preferencia, General son 150 euros, Bonificado +65 son 110 euros, Sub-30 son 100 euros y Sub-17 son 65 euros. Aquellos abonados de Fondo Norte o Fondo Sur que quieran continuar abonarán 110 euros, si son General; 90 euros, si son Bonificado +65; 90 euros, si son Sub-30; 60 euros, si son Sub-17; y 90 euros, si son Peñas. El precio de Biberón es fijo de diez euros en todas las localidades.

Los nuevos granates que deseen un sitio en Tribuna desembolsarán 240 euros, aquellos incluidos en General; 175 euros, aquellos incluidos en Bonificado +65; 140 euros, aquellos incluidos en Sub-30; y 85 euros, aquellos incluidos en Sub-17. Quienes quieran ocupar una localidad en Preferencia deberán desembolsar 170 euros en la categoría General; 125 euros en Bonificado +65; 115 euros en Sub-30; y 80 euros en Sub-17. Los dos fondos cuentan con los mismos importes y son de 125 euros, General; 105 euros, Bonificado +65; 105 euros, Sub-30; 75 euros, Sub-17; y 105 euros, Peñas. Al igual que las renovaciones, el precio de Biberón es uniforme en todas las localidades de Pasarón y es de diez euros. A todo el listado de precios y categorías se le añaden Diáspora Granate, con valor de 50 euros, y Palco, con un valor de 600 euros.

Como confirmó Del Río durante el acto, todos aquellos que renueven o tramiten el alta antes del 30 de junio tendrán incluida las psoibles rondas de Copa del Rey y el posible playoff.

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El cartel oficial de la campaña de abonados 2026-2027. / Pontevedra CF

Aumento de precios

Dentro de las categorías comparables, ya que Sub-17 incluirá a Joven e Infantil y no sería una comparación justa, y tomando como referencia los precios generales de la temporada pasada, al existir una fase inicial hasta el 6 de junio de 2025 con importes inferiores, la nueva campaña presenta un incremento medio de diez euros en las renovaciones y de quince euros en las nuevas altas. En las renovaciones, los abonos generales pasan de 215 a 220 euros en Tribuna, de 145 a 150 en Preferencia y de 100 a 110 en los fondos, lo que supone subidas de entre el 2,3% y el 10%. En los abonos bonificados, el aumento es de diez euros en todas las gradas: de 150 a 160 euros en Tribuna, de 100 a 110 en Preferencia y de 80 a 90 en los fondos, con incrementos de entre el 6,7% y el 12,5%. En el caso de las peñas, el precio en los fondos pasa de 80 a 90 euros, un 12,5% más. Para las nuevas altas, el incremento es de quince euros en los abonos generales —de 225 a 240 euros en Tribuna, de 155 a 170 en Preferencia y de 110 a 125 en los fondos—, con subidas de entre el 6,7% y el 13,6%. Los bonificados de nueva alta también aumentan quince euros, pasando de 160 a 175 euros en Tribuna, de 110 a 125 en Preferencia y de 90 a 105 en los fondos, lo que representa entre un 9,4% y un 16,7%. Las peñas en los fondos pasan de 80 a 105 euros, con una subida del 31,3%.