El lujo de correr por Marín

Un año más, y ya son cinco, la Carrera Carmiña de Marín volvió a hacer vibrar a todo el municipio en la edición con mayor número de inscripciones hasta la fecha. Más de novecientos corredores participaron entre la carrera completa, de 10,6 kilómetros y con salida en la playa de Lapamán, y la edición reducida, con un trayecto de 5,4 kilómetros y salida desde el Club de Mar de Aguete. Ambos recorridos, con media hora de diferencia en la salida, confluyeron en el Paseo Alcalde Blanco en una mañana de atletismo con la naturaleza y los paisajes marinenses como escenario.

En la Carmiña de 10,6 km, el podio sénior masculino fue para Yago González Mourelos, del Miler Running Club, con 40:27; Jorge Puig Malvar, del Club Deportivo Pinarium, con 43:49; y Manuel Gago Rey, con 44:43. En sénior femenino venció Noelia Nogueira Viñas, del Club Atletismo Cambados, con 57:01, seguida de Ainhoa López Fiel, de Galaicas Bueu, con 57:13, y Yuliia Bokhinska, de Os Corredores do Inferno, con 57:56.

En máster A masculino ganó Rubén Pérez González, con 47:39, por delante de Guillermo Franco Pérez, 48:08, y Tomás Arosa González, 48:54. En máster A femenino se impuso Beatriz Fernández Gil, del Club Deportivo Pinarium, con 49:43; segunda fue Susanne Ewering, 55:44, y tercera Leticia Vilas Rodas, 58:57. En máster B masculino venció Francisco López de Dios, de La Cerezal Team, con 43:50, seguido de Agustín Núñez Pérez, 44:59, y José Manuel Omil Iglesias, del Club Deportivo Pinarium, 48:09. En máster B femenino ganó Merchi Paz Valle, de Ponte a Correr, con 55:18, por delante de Yolanda Campos Rivas, 58:29, y Elena Pérez González, del Burgas Ourense Atletismo, 59:29.

En máster C masculino, el triunfo fue para Santiago Falcón Pérez, del Club Atletismo Cambados, con 49:22; segundo fue Luis Manuel Pires, del Samertolameu Moaña, con 51:27, y tercero Francisco José Pérez Meis, 54:50. En máster C femenino ganó Josefa Trabazo Gracia, de Ponte a Correr, con 57:09, seguida de María Gulias, 1:19:22, y Manuela Rosales Piñeiro, 1:19:49. En máster D masculino venció Carlos Fernàndez Iglesias, 1:05:30, por delante de José Luis Padín Cousido, 1:07:46, y José Ramon Pérez Freiria, 1:09:01.

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En la Mini-Carmiña de 5,4 km, ganaron Bedilu Mendoza Miguel, con 18:31; José Manuel Miranda Vieito, 20:57; y Manuel Ulla Rega, 21:08. En féminas se impuso Lara Santaclara, 24:07, seguida de Margarita Milagros González García, 26:54, y Sara Prieto Barrio, 27:08. En Inclusiva ABS masculina venció Miguel Cerviño Rosales, con 30:14.