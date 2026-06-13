El Leis Pontevedra muere en la orilla

El deporte unas veces es amistoso y otras veces es cruel. La cara negativa del fútbol sala fue la que recibió el Leis Pontevedra en la vuelta de la final por el ascenso a Segunda División. Contaban con dos goles de ventaja de la ida y después de ser remontados y forzar la prórroga, cayeron con honor por el gol de Miguel Palacio, verdugo lerezano y héroe murciano.

El arranque mantuvo la línea esperada por todas las partes, con un conjunto murciano volcado al ataque y con una presión férrea en campo rival. La calma y sosiego esperados por el Leis Pontevedra no se llegó a visualizar y en cuatro minutos, El Pozo empató la eliminatoria con dos tantos muy similares, con la figura de Miguel Palacio como creador. Balón desde la zaga que cayó en los pies del pívot y que, en el primer caso, habilitó a Manuel Sánchez para marcar, y que, en el segundo, rebasó a Daniel Pérez con un taconazo de espuela. El torbellino rojo pudo hacer más sangre, solo las manos del portero pontevedrés evitaron que se abriera diferencia en el marcador.

Amainado el temporal, y contra todo pronóstico, el equipo de Juan Alcaraz bajó una marcha su presión, lo que provocó cierta mejoría en el combinado local. No tanto por las llegadas a portería, que seguían siendo mínimas y basadas en golpeos desde tres cuartos de cancha, sino por las sensaciones de que con el empate global el partido tomaría mucha más madurez por ambas partes. Los mejores minutos, hasta ese momento, del Leis se cortaron de raíz con el tercer gol de la tarde y el que virtualmente le daba el ascenso al filial del Pozo Murcia. Miguel Palacio fijó en la boca del área y Andrés Meseguer asestó el disparo de gol. La incapacidad del Leis de generar en cancha rival no cambiaría las cosas en el marcador antes del descanso.

Regresaron las dos escuadras con mucha electricidad y conscientes de que cualquier error podría privarles del ascenso de categoría, por lo que la cautela fue el gran protagonista de la segunda parte. El grueso de las ocasiones eran del Pozo Murcia, sin embargo, la colosal actuación de Daniel Pérez, el mejor jugador de su equipo con notable diferencia, bajo los postes evitó una posible debacle y sentó las bases en defensa para poder acercar a su equipo en el marcador. Tras un sinfín de paradas, y con un balón largo botado por él, Arturo Camiña disparó con contundencia a portería para devolver la equidad a la eliminatoria. Ni las cinco faltas del Leis con seis minutos de juego por delante, ni los ataques locales acelerando el ritmo pudieron evitar que el billete de ascenso se sellase en el tiempo extra.

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Solo hubo un tanto en ella, por desgracia para los presentes en el Pabellón Municipal de Pontevedra, no fue del Leis. Miguel Palacio conectó un tiro a la escuadra desde banda derecha, tras una buena intervención de Daniel Pérez, e hizo inquietar al combinado gallego. El volcado indiscriminado en ataque, sumado a la presencia casi total de portero-jugador, no pudieron cambiar el final de la tarde. Pitido final, jugadores amarillos se rompen por dentro y los rojos estallan de alegría. El sueño del Leis Pontevedra de regresar a la categoría de plata tendrá que esperar.