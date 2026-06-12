Los exjugadores del Atlético Pontevedrés se juntaron un año más

El fútbol no siempre acaba en el césped. A veces, los vínculos de aquellos que compartieron un escudo durante un tiempo determinado en un terreno de juego se mantienen con los años. Este es el caso del Atlético Pontevedrés y sus exjugadores, que pese a no coincidir varios de ellos sobre el campo con la casaca granate, el sentimiento de amor por el club les hace cada año reencontrarse y recordar las anécdotas del pasado bajo el color que a todos les une.

Más de una decena de antiguos futbolistas del filial del Pontevedra se citaron al mediodía en Pasarón para poner inicio al reencuentro. Diversas generaciones coincidieron sobre el verde del municipal lerezano. Desde José Carlos González, el más veterano de los presentes, hasta Antonio Pexegueiro «Vavá», que llegó a jugar tres temporadas en el Celta de Vigo, una de ellas en Primera División, todos tenían al Atlético Pontevedrés en el historial de sus trayectorias, así como en sus corazones.

Vavá, con pasado celeste, granate y picheleiro, recuerda con especial cariño su etapa en el segundo equipo del Pontevedra, del que luego daría el salto al primero. «Vine por aquí sobre el año 1967. En Pontevedra había afición y ambiente de fútbol. Recuerdo grandes partidos en Pasarón y una etapa muy especial. Yo aquí lo pasé muy bien», comentó el exjugador porriñés. Ángel Alfonso, «El Rubio», con pasado en Bueu SD, Deportivo de la Coruña, Celta de Vigo, Pontevedra, Atlético Pontevedrés, Alondras, Sporting Guardés y Móstoles, recordó con nostalgia aquella época, en especial, el ascenso a Tercera División en Balaídos en el último partido.

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José Carlos González, a sus 81 años, y con un historial futbolístico con Pontevedra, Celta Turista, Gran Peña y Sporting Guardés, entre sus nombres, señaló que se trata de encuentros muy importantes, porque permiten reunirse con gente y amigos a los que, de otro modo, no ve habitualmente. En ese sentido, explicó que suelen coincidir cada temporada en estas comidas que se celebran en Pontevedra, algo que considera muy positivo, ya que contribuye a mantener la unión entre los compañeros. «Tengo recuerdos fantásticos. Si no fuera por esos recuerdos y por los compañeros, no estaría aquí en estas comidas. Yo vengo desde Vigo especialmente para estar con todos ellos», aseguró.