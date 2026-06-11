Rubén Domínguez: «Teníamos claro que queríamos quedarnos aquí»

Rubén Domínguez Rodríguez (Ourense, 1987), junto a Adrián Abalo, fue el arquitecto del sueño granate en su regreso a Primera Federación. Logró la permanencia con gran distancia y peleó por la promoción de ascenso hasta el último minuto. Domínguez continuará una temporada más en el banquillo del Pontevedra y buscará crecer partido a partido con un grupo similar al de esta temporada.

¿Qué balance hace de su primera temporada en el club?.

Es un balance muy positivo porque al final llegamos con el objetivo de ubicar el club en la categoría, de enganchar a la mayor cantidad de granates y de sentirnos muy responsables con el escudo donde estábamos y creo que se cumplieron los tres apartados. Esperemos que en el futuro se respete lo que hicimos hasta ahora y, si podemos, cada día que pase ser un poquito mejores.

¿Cómo vivió en primera persona la frustrada clasificación al playoff de ascenso y los días posteriores?

En el momento que salíamos del estado, en mi cabeza, me puse en lo peor. Pensaba en que había que seguir entrenando por lo que pudiera pasar. Si ya estábamos preparados [para lo peor], por lo menos lo que pasase iba a ser mejor.

¿Cree que el éxito que ha sido esta temporada, con la salvación holgada y el sueño del playoff hasta la última jornada, puede llegar a distorsionar un poco la nueva temporada?

Tenemos que tener claro que somos un club que tiene que consolidarse y ser cada día un poquito mejores en todo. Un poquito mejores a nivel de plantilla, un poquito mejores a nivel de club, pero eso no indica que si el año pasado quedamos terceros, el año siguiente vamos a quedar segundos. Hay que ser estables, seguir trabajando bien y que el propio trabajo dé los frutos cuando toque. Cada planta tiene su maduración y da los frutos en función de su tiempo

¿Cómo fueron las negociaciones para su renovación junto a Adrián Abalo?

Teníamos claro que queríamos quedarnos aquí. No escuchamos a nadie más y cuando dos partes tienen que entenderse, se entienden, como así fue.

¿Por qué decidió renovar una temporada más?

Yo siempre lo dije en el pasado. A mí y a Adrián nos avala nuestra historia de que somos personas que creemos en el desarollo de las cosas con el tiempo. No pensamos nunca en pasado mañana, pensamos en el hoy y estamos felices en el hoy, en el día a día. Consideramos que el club, nosotros y los propios jugadores podemos dar un paso más y el lugar adecuado es en el que acabamos de trabajar.

En la parcela deportiva, a pesar de que Jacobo Maestre no continúa, las labores para la próxima campaña ya comenzaron. ¿A mayores de los jugadores confirmados por Lupe Murillo en su comparecencia final de temporada, existe alguna renovación confirmada? ¿Los lesionados de larga duración tienen contrato?

Sí, los renovados son esos [Marqueta, Expósito, Vidorreta, Yelko y Comparada]. De Tiago y Juanra, que yo sepa, no tienen contrato.

¿En qué estado están las renovaciones de jugadores etructurales esta temporada?¿La idea de la confección de la plantilla es la de mantener la misma idea?

Se analizan con el Consejo de Administración, se va decidiendo y va trabajando el club en esas renovaciones.

¿La idea de la confección de la plantilla es la de mantener la misma estructura?

La idea es mantener el esqueleto que tan buen resultado dio, que tan buena comunión tuvo con la gente, e intentar mejorar en la medida de lo posible la plantilla.

¿Ese planteamiento continuista pasa también por intentar mantener a los cedidos de esta temporada o pasa por traer otros jugadores?

Ahora mismo los cedidos, al no depender de nosotros, no contamos con ellos, porque no es una cosa en la que tú tengas control. Si durante el viaje nos encontramos, bien, pero en un primer momento, a priori, son jugadores que no van a volver al Pontevedra. Luego, estamos abiertos a jugadores que encajen en el proyecto, que encajen en el club, que quieran jugar aquí y que nosotros consideremos que es un salto de calidad dentro de lo que ya teníamos.

¿Cuál es el objetivo del club para la próxima temporada?

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Ganar la jornada uno y luego, cada semana, como siempre, sentir que el Pontevedra puede ganar a cualquiera. Ese es el objetivo. Siendo realistas, no somos un presupuesto alto de la categoría y el proceso de estabilización es lo que hablamos, ser mejores. Eso no indica que el resultado te vaya a poner en una posición mejor. Que la liga nos coloque donde nos tenga que colocar, con ambición, como siempre hemos hecho, incluso como recién ascendidos, pero sin equivocarnos. Después de un año bueno, sabemos que no valió de nada y hay que volver a empezar.