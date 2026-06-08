Fútbol Sala / Segunda División
El Marín Futsal se jugará el ascenso contra el Zaragoza
La ida se jugará en A Raña este fin de semana y la vuelta será en la capital aragonesa el 20 o 21 de junio
El sueño del Marín Futsal ya conoce a su próxima víctima o verdugo en la final por el ascenso a Primera División. El combinado liderado por Raúl Jiménez se enfrentará al Wanapix Aldelis Intersala 10 Zaragoza a doble partido, con la ida en A Raña (13 o 14 de junio) y la vuelta en el Complejo Deportivo Municipal de La Granja (20 o 21 de junio). La cita, además de ser la más importante de la historia reciente del club, constituye una proeza dentro de la localidad, ya que, tras el frustrado ascenso del Peixegalego hace unas semanas, el deporte marinense puede volver a la élite, en este caso, del fútbol sala femenino.
El Marín Futsal, tercer clasificado del Grupo 1 con 73 puntos en su casillero —veintitrés victorias, cuatro empates y tres derrotas—, superó a doble partido al Salesianos Puertollano con un resultado de dos a uno en Galicia y cuatro a cinco en Castilla-La Mancha. Por su parte, el Zaragoza acabó líder del Grupo 2 con 79 puntos sumados —veintiséis triunfos, un empate y tres derrotas— y se perfilaba como uno de los rivales más poderosos a los que se podían enfrentar las marinenses.
En la fase de ascenso, las zaragozanas se enfrentaron al Segosala, del mismo grupo que el Marín Futsal, y, pese a caer en la ida en Segovia por un marcador de cinco a uno, remontaron en la vuelta, con un marcador final de ocho a dos, luego de conseguir forzar la prórroga en la recta final del tiempo reglamentario. Este registro, además de confirmar el buen estado anímico en que llega la escuadra, advierte del poderío que tienen como locales en su pista, en la que se librará el definitorio partido de vuelta.
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