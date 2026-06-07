Dani Berdomás y Brais Mirón se imponen en el Rallye de Pontevedra

Dani Berdomás y Brais Mirón lograron la victoria en el VIII Rallye de Pontevedra al volante del Citroën C3 Rally2, tras completar una actuación sólida, regular y competitiva desde las primeras secciones de la prueba. El dúo de JRT Motorsport marcó un ritmo muy alto a lo largo del rallye y supo gestionar la ventaja hasta certificar el triunfo final.

Berdomás y Mirón se mostraron especialmente consistentes en los tramos, donde consiguieron abrir diferencias significativas frente a algunos de los principales candidatos a la victoria, entre ellos Iván Ares, Jorge Cagiao y Alberto Meira. Finalmente, la pareja vencedora cerró la prueba con un tiempo total de 1:00:47.7 y una ventaja de 11,1 segundos sobre sus más inmediatos perseguidores.

La segunda posición fue para Jorge Cagiao y Javi Martínez, que completaron una actuación muy positiva en su estreno con el Toyota GR Yaris Rally2. El equipo dejó buenas sensaciones en su proceso de adaptación al nuevo vehículo y concluyó el rallye con un resultado alentador de cara a sus próximos compromisos, entre ellos el Rallye de Ourense.

El tercer puesto del podio correspondió a Alberto Meira y Avelino Martínez. Pese a que el equipo continúa acusando cierta falta de confianza tras el incidente sufrido en el Rali de Noia, ambos consiguieron sumar un resultado importante que les permite mantenerse plenamente en la lucha por el título.

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José Lamela y Unai Conde finalizaron en cuarta posición, mientras que Alberto Otero y Jordan Vázquez completaron el top 5 de la clasificación provisional. Por detrás, Santi García y Néstor Casal fueron sextos, seguidos de Antonio Orozco y José Murado, Daniel Montoto y Manuel Raido, David González y Daniel González, y Abel Pampillón y José Lage, que cerraron las diez primeras posiciones.