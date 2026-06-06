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Fútbol Sala / Segunda División B

El Leis vence en Murcia y pone un pie en Segunda División (2-4)

Los tantos de Iván Domínguez, Mosaab Sarghini y Mario Paz, este último por vía doble, dejan a los pontevedreses en una situación muy buena para lograr el ascenso

Jugadores del Leis Pontevedra festejan un gol.

Jugadores del Leis Pontevedra festejan un gol. / Gustavo Santos / FDV

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Miguel Salgado Reboreda

Miguel Salgado Reboreda

Pontevedra

El Leis Pontevedra está a cuarenta minutos de culminar el sueño del ascenso. A falta de la vuelta de la eliminatoria, el cuadro amarillo hizo sus deberes en el José María Cagigal y parte con un marcador favorable y con el factor cancha a su favor para lograr la promoción de categoría.

Una tarde muy igualada de fútbol sala entre el filial de ElPozo Murcia y el conjunto dirigido por Santi Valladares, que pronto se puso de cara para los gallegos. Iván Domínguez abrió la lata a los cinco minutos; sin embargo, los murcianos devolvieron el empate al marcador mediada la primera parte. El gol de Mosaab Sarghini en la recta final del primer tiempo y el tanto de Mario Paz justo al comienzo del segundo abrieron distancia en el marcador. Miguel Ángel Palacio recortó distancias desde los seis metros, pero Mario Paz, a falta de nueve minutos, cerró el resultado final de dos a cuatro.

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Lejos de la sobreconfianza, es una realidad: el Leis Pontevedra tiene en su mano y en una situación propicia el regreso a la categoría de plata del fútbol sala nacional.

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