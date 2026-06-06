El Poio de fútbol sala no apuntilla a tiempo y paga sus consecuencias ante el Navalcarnero

El Poio termina con derrota desde el punto de penalti en el primer partido de la serie. La ida de la semifinal estuvo marcada por la altísima igualdad de la primera mitad, por la ruptura del partido por parte de las conserveras con los tantos de Rafa Pato y Ale de Paz y los errores defensivos visitantes para devolver las tablas al marcador en la recta final del choque. En el tiempo extra, un tanto para cada equipo llevó el choque a los seis metros. Los tres penaltis errados por el Poio, sumados a los tres tantos de las madrileñas, hicieron que el primer set sea del Navalcarnero.

El choque arrancó entre la máxima igualdad y constante tanteo para ver las fragilidades defensivas de cada equipo. Las ocasiones de peligro justas, varios encuentros con la madera y una primera mitad que moriría con el mismo marcador que a su inicio, con empate a ceros. El segundo tiempo comenzó con la misma sensación de alta competitividad y de que el instante del gol iba a cambiar en su totalidad el resto del partido.

No fue hasta el minuto 27 que Rafa Pato, después de jugar de espaldas, girarse y pegar a palo largo, adelantó a las poisenses y desestabilizó el resultado. En esa vorágine, Ale de Paz, tras un desmarque por banda, y después de que Elena González detuviera un penalti a María Sanz, puso el segundo en el casillero rojillo a falta de seis minutos. Con todo a su favor para llevarse el primer partido de la eliminatoria, un gol de Ari do Nascimento desde los seis metros y un tanto de rebote de Irene Córdoba, que cortó un saque de Elena González en el área y acabó dentro de la portería el balón, forzaron la prórroga en La Estación. La lesión de Èlia Gullí, que tuvo que ser llevada por las asistencias sanitarias de la pista, la peor noticia posible para el Poio, independientemente del resultado.

El tiempo extra, tres minutos por parte, llevó un gol para cada equipo. Primero golpeó Navalcarnero por mediación de Irene Córdoba, que cazó un rechace en el área y puso el 3-2 momentáneo. La respuesta gallega, obra de Carolina Bravo, llegó con un potente disparo desde la frontal libre de marca. Sin más novedades y empatadas, todo se decidió desde el punto de penalti.

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Ale de Paz y Ari do Nascimento fallaron los primeros disparos de cada escuadra. Candela Soria erró y María Ángeles Vicente abrió la lata. Pedreira tampoco fue quien de superar el arco y Laura Córdoba abrió una distancia que Carolina Bravo intentó recortar, pero que Irene Córdoba sentenció en favor del equipo de Ángel González.