El taekwondo toma Pontevedra con casi 500 deportistas y tecnología olímpica

Cerca de 500 deportistas convertirán este sábado el pabellón Príncipe Felipe de Pontevedra en uno de los grandes focos del taekwondo gallego. El XV Open de Taekwondo Cidade do Lérez reunirá a competidores de distintas categorías en una edición que llega con entrada gratuita, nombres destacados sobre el tapiz y una novedad técnica de primer nivel con la instalación de ocho pistas de combate equipadas con sistemas Gen 3.

El torneo, ya consolidado tras quince ediciones, arrancará a las 9.00 horas con las categorías absoluta, cadete masculina y precadete. La competición continuará por la tarde, desde las 15.30 horas, con los combates júnior, cadete femenina e infantil. La organización destaca además el alto peso de la participación femenina, que roza la mitad del total de inscripciones, un dato que refuerza la evolución de este deporte entre las jóvenes deportistas.

La principal novedad de este año será el salto tecnológico. El campeonato contará con sistemas Gen 3, una tecnología de última generación exigida en el ámbito internacional desde finales de 2025 y que será utilizada en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Su incorporación sitúa a Galicia entre los territorios pioneros en España en el uso de estos dispositivos en competición.

El nivel deportivo también será uno de los atractivos de la jornada. Entre los participantes figuran taekwondistas de élite como Elisa Fajardo, dos veces campeona de España sub-21 y Tomasa Franco, campeona de España júnior, junto a otros competidores de referencia.

Durante la presentación del evento, la concelleira de Deportes, Anabel Gulías, subrayó que el evento alcanza sus 15 años convertida en una «cita indispensable en el calendario del deporte pontevedrés». También destacó la colaboración entre administraciones, clubes y patrocinadores privados para sostener el deporte de base, al que definió como una inversión en «la salud y el futuro de los niños».

Noticias relacionadas

El certamen servirá igualmente para visibilizar el peso de Pontevedra dentro del taekwondo gallego. La provincia representa prácticamente el 50% de la Federación Gallega de Taekwondo, con alrededor de 24 o 25 clubes y casi la mitad de las licencias autonómicas.