El Monte Castrove se prepara para un fin de semana de vértigo con más de 600 ciclistas

Más de 600 corredores convertirán este fin de semana el Monte Castrove en uno de los grandes focos del ciclismo de montaña en Galicia. Poio acogerá el sábado 6 y el domingo 7 de junio dos pruebas organizadas por el Poio Bike Club: el IV XCO Poio y la XI Mini BTT, una doble cita que reunirá también a cerca de 2.000 personas entre deportistas, familiares y aficionados.

La competición arrancará el sábado, a partir de las 15.00 horas, con el IV XCO Poio, prueba que se disputará sobre un circuito de cinco kilómetros en el entorno natural del Castrove. El recorrido incluirá distintos obstáculos y exigirá tanto resistencia física como técnica sobre la bicicleta. Las inscripciones continúan abiertas hasta esta noche a través de la página web de la Federación Galega de Ciclismo.

La prueba contará con participación en categorías sub 23, máster 60, máster 50, máster 40, máster 30, júnior, élite, cadete e infantil, tanto en modalidad femenina como masculina. La presencia de corredores procedentes de Galicia y Portugal refuerza el peso de esta cita dentro del calendario de la BTT.

El domingo será el turno de los más pequeños con la XI Mini BTT, que comenzará a las 10.00 horas. En este caso, el circuito estará adaptado para la iniciación al ciclismo y dirigido a participantes desde categoría benjamín hasta alevín, con recorridos por tiempos y en un espacio pensado para favorecer la seguridad de los niños.

La presentación de las pruebas contó con la participación del presidente del Poio Bike Club, Paco Albar; el alcalde de Poio, Ángel Moldes; y el concejal de Deportes, Cándido Muíños.

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La actividad ciclista se completará en la provincia con la 200K Rías Baixas MTB, una prueba no stop que partirá también el sábado desde Pontevedra y recorrerá zonas de Pontevedra, Caldas y O Salnés. Heredera de la Epic Race y la Épica Pontevedra, podrá disputarse de forma individual, por parejas o por parejas con relevo, con bicicletas convencionales o eléctricas, y acumulará 3.500 metros de desnivel. El vicepresidente provincial, Rafa Domínguez, la definió como una prueba «única en Galicia y casi podríamos decir que también a nivel nacional».