Todo listo para el II Trofeo Internacional Galaico-Ence

Después del éxito de la Copa del Mundo de Natación Artística en Pontemuíños, la piscina del Complejo Deportivo Rías do Sur está lista para más pruebas de alto nivel. Este fin de semana, sábado y domingo, en jornadas de mañana y tarde, tendrá lugar el II Trofeo Internacional Galaico-Ence.

En total participarán más de seiscientos nadadores de veinticinco clubes procedentes de Galicia, Portugal, Asturias y Castilla y León. Los clubes con mayor representación rondarán los 57 o 58 nadadores, mientras que otros acudirán con grupos de diez, veinte y treinta participantes. Desde la organización destacaron que el torneo continúa creciendo y no descartan ampliar la participación a más comunidades en próximas ediciones. No será un torneo baladí, ya que constituye la última oportunidad para poder llegar a las marcas mínimas para disputar campeonatos gallegos y/o nacionales.

Esta segunda edición del torneo fue presentada en la tarde de ayer en las oficinas del CN Galaico con representantes de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez; el presidente de la Federación Galega de Natación, Juan Carlos Brión; dirigentes de Ence; responsables de las instalaciones deportivas y dirigentes del Club Natación Galaico. «Yo simplemente quiero agradecer esta iniciativa. Es importantísimo. Seiscientos chavales, seiscientas familias que vienen aquí, a Pontevedra, a hacer algo que es fundamental, que es deporte. Y si la Diputación está, pues estoy encantado de que Ence también esté y participe, porque invito a que las empresas privadas participen en algo tan importante como el desarrollo del deporte, sobre todo para los más jóvenes».

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Contará con seis categorías participantes, desde prebenjamines hasta séniors, cronómetro electrónico y diez calles en competición, lo que facilita el desarrollo de las pruebas en un fin de semana con tanta afluencia de gente en el complejo.