El Pontevedra pasa página y ya trabaja en la próxima temporada

Como es habitual con el final de las temporadas, los dirigentes de los clubes deportivos se sientan a valorar cómo fue el año que justo terminó. Lupe Murillo, presidenta del Pontevedra, realizó un análisis total del curso granate, ahondó en cuestiones de peso para el aficionado como la pérdida del playoff de ascenso en la última jornada y dictó las líneas generales de actuación de la venidera campaña, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

En orden cronológico, la dirigente arrancó su comparecencia con un balance del curso 2025-2026 del equipo que preside. Con una plantilla renovada casi en su totalidad, un cuerpo técnico nuevo y una división superior a la disputada, el equipo cumplió con creces y de forma muy holgada el objetivo fijado de lograr la permanencia en la categoría. Esa plantilla inicial se reforzó, con los resultados cosechados hasta el mercado de invierno, y sumida la entidad en la racha de imbatibilidad de varios meses de duración, para poder aspirar a esa zona noble de la tabla en que el Pontevedra se instaló toda la segunda vuelta y por muy poco no acabó entre los cinco primeros clasificados. Además, y pese a no mencionarlo en su comparecencia, el cuadro lerezano selló su pase a la Copa del Rey un año más, el tercero de forma consecutiva. «Creo que la temporada se puede calificar entre notable y sobresaliente. Nunca vamos a poner la matrícula porque sabéis que somos exigentes y siempre buscamos el éxito total, pero podemos decir que ha sido ilusionante y maravillosa», calificó la máxima accionista del club sobre el curso.

El estado actual de la plantilla, la cual mantuvo su rutina de trabajo intacta hasta que se cerró definitivamente la puerta al playoff de ascenso por la vía de la justicia deportiva, es que se encuentra de vacaciones. Con el temor de olvidar algún integrante del primer equipo con contrato, Lupe Murillo manifestó que Raúl Marqueta, Álex Comparada, Yelko Pino, Ander Vidorreta y Adrián Expósito tienen contrato en vigor para el siguiente curso y que hay conversaciones avanzadas con varios futbolistas para que renueven para el año. Los futbolistas con los que contaba el Pontevedra en calidad de cedido volverán, en primera instancia, a sus clubes de origen.

«Estos días hemos sentido el cariño de la ciudad como nunca» La dura semana que vivió el Pontevedra tras el desenlace fatal ante el Avilés no fue totalmente negativa. La propia presidenta del club, en su balance del curso, reconoció que el apoyo brindado por toda la ciudad, tanto en la celebración como en los críticos días posteriores, fue excepcional. «Nos quedamos con las sensaciones del cierre de Pasarón, con la ilusión de la gente, con esos aplausos. Con eso se han ido nuestros jugadores. Se han ido felices, contentos, ilusionados por haber estado aquí y agradecidos por el trato de la afición. Así que gracias. Ha sido una semana complicadísima, muy complicada. Hemos trabajado por y para defender eso que nos unía a todos. Cuando digo ‘todos’, es real: tengo que enfatizar ese concepto, porque hemos sentido como nunca el apoyo de todo el mundo», declaró la pontevedresa. Murillo agradeció el apoyo recibido por parte de socios, accionistas, aficionados, presidentes de otros clubes y numerosos abogados que, durante los últimos días, hicieron llegar sus aportaciones para tratar de demostrar ante la Real Federación Española de Fútbol que al Pontevedra le correspondía disputar el playoff. La presidenta aseguró que, con orgullo y honor, el club considera que merece seguir creyendo y que nadie le arrebate la ilusión. Ese, afirmó, es el mensaje con el que la entidad quiere cerrar este episodio y empezar una nueva temporada con mucha ilusión, ganas y fuerza, convencida de que volverá a intentarlo todo.

El cuerpo técnico ya está trabajando en la configuración del nuevo año. Rubén Domínguez y Adrián Abalo, aunque todavía no hay nada oficial ni oficioso, son los principales candidatos para el banquillo granate. «La renovación del entrenador, del cuerpo técnico, del primer entrenador y del segundo entrenador, está abierta en este momento. Entiendo que en breve podremos informaros de si estas negociaciones, que ya están abiertas desde hace una semana, son positivas o negativas. El proyecto ya está hablado. Lo que queremos hacer ya está hablado. Ahora estamos en el último paso, que evidentemente todos sabemos cuál es. Yo soy optimista», declaró Murillo sobre el asunto. La dirección deportiva cambiará de líder, ya que Jacobo Maestre lleva dos meses en Madrid por motivos personales y, pendientes de la reunión del Consejo de Administración, todo indica que no continuará en el cargo el próximo año.

En los aspectos externos al fútbol, Lupe Murillo abordó el estado de la campaña de abonados, la marca de la indumentaria corporativa y las obras de mejora de Pasarón. A mediados de este mes de junio, con una fecha aproximada de entre el 10 y 15 de junio, el Pontevedra hará pública la nueva campaña de socios. Tanto el concepto como los precios se mantendrán en secreto. Kappa seguirá como patrocinador de la ropa deportiva por dos temporadas más y el diseño de la nueva camiseta de juego será anunciado en próximos días.

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Las infraestructuras del estadio, de propiedad municipal, tendrán varias mejoras con la vuelta del campeonato en el mes de agosto. De acuerdo con las declaraciones de la presidenta, está previsto que la megafonía mejore, que se instalen dos pantallas de última generación y que los problemas del drenaje del césped se solucionen. En cuanto al drenaje del césped, Murillo explicó que ya han acudido ingenieros a Pasarón para analizar la situación, determinar el alcance de la intervención y presupuestar los trabajos. «Vamos a tener que levantar todo el campo hasta el drenaje. Probablemente no haya que cambiar el drenaje, pero sí retirar toda la tela que está cubriendo las cañerías, porque está tupida. A partir de ahí, probablemente habrá que hacer otro relleno de nuevo, con todas las capas que tiene este campo», explicó.