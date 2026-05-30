Fútbol Sala / Primera División
Naufragio rojillo en Riberas de Lea y factor campo perdido
La derrota del Poio contra el Castro, sumada a la victoria del Navalcarnero ante el Melilla, hace que las poienses disputen fuera de casa la vuelta de las semifinales por el t´tiulo
No hubo suerte para el Poio. La dependencia de otros campos y del resultado propio no pudo salir peor para la escuadra de Luis López-Tulla. La derrota ante el Castro en el cierre de la temporada regular, sumada a la victoria del Navalcarnero ante el Melilla hace que las rojillas, de cara al playoff, hayan perdido el factor cancha. Precisamente, las navalcarneras serán sus rivales, con la ida en A Seca y la vuelta en La Estación.
Mala actuación de las poienses a domicilio con un partido que tuvo un comienzo inmejorable, con el tempranero tanto de Rafa Pato, pero que poco a poco fue dominando el Castro en la pista y que no fue hasta la segunda mitad que se materializó en el marcador.
Con portera-jugadora, en busca de la remontada, las castrexas aumentaron la distancia con varios goles desde campo propio aprovechando la ausencia de alguna futbolista bajo los postes.
Una derrota complicada con la que el Poio cierra una temporada regular con un final agridulce.
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