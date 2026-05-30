Naufragio rojillo en Riberas de Lea y factor campo perdido

No hubo suerte para el Poio. La dependencia de otros campos y del resultado propio no pudo salir peor para la escuadra de Luis López-Tulla. La derrota ante el Castro en el cierre de la temporada regular, sumada a la victoria del Navalcarnero ante el Melilla hace que las rojillas, de cara al playoff, hayan perdido el factor cancha. Precisamente, las navalcarneras serán sus rivales, con la ida en A Seca y la vuelta en La Estación.

Mala actuación de las poienses a domicilio con un partido que tuvo un comienzo inmejorable, con el tempranero tanto de Rafa Pato, pero que poco a poco fue dominando el Castro en la pista y que no fue hasta la segunda mitad que se materializó en el marcador.

Con portera-jugadora, en busca de la remontada, las castrexas aumentaron la distancia con varios goles desde campo propio aprovechando la ausencia de alguna futbolista bajo los postes.

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Una derrota complicada con la que el Poio cierra una temporada regular con un final agridulce.